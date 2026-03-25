Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Πέμπτης θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1-4-2026. Ισχυρό παραμένει το σενάριο για αύξηση του κατώτατου μισθού 4,5%-5,5%, που σημαίνει ότι ο μισθός από 880 ευρώ θα αυξηθεί στα 920-930 ευρώ.

Σύμφωνα με τον μικρο-οικονομικό των ΝΕΩΝ, η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή σχεδόν έναν στους τέσσερις μισθωτούς. Παράλληλα, έχει έμμεσο αντίκτυπο και στο Δημόσιο, όπου ο κατώτατος λειτουργεί ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό.

Η αύξηση του Απριλίου θα «φανεί» πρώτα στο Δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου 2026, και θα είναι υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι.

Και αυτό γιατί από την 1η Απριλίου 2026 θα τεθεί σε ισχύ ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός και συνεπώς το Δώρο θα αναπροσαρμοστεί με βάση τη μισθοδοσία του Απριλίου. Με τη μισθοδοσία Απριλίου θα φανούν στους λογαριασμούς των μισθωτών οι αυξήσεις σε μισθό και τριετίες.

Τονίζεται ότι η αύξηση περίπου των 50 ευρώ που θα ανεβάσει τον κατώτατο από τα 880 στα 930 ευρώ (μεικτά), θα μεταφερθεί αυτόματα και οριζόντια σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου επηρεάζοντας όχι μόνο τους πολιτικούς υπαλλήλους αλλά και τους λειτουργούς που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί λειτουργεί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί).

Η τελική εισήγηση θα γίνει από την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η οποία έχει ήδη δώσει το στίγμα των κυβερνητικών προθέσεων, μιλώντας για μια «συνετή» αύξηση.