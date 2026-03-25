Το Πάσχα πλησιάζει και χιλιάδες πολίτες προγραμματίζουν να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά, παρά τις αυξημένες τιμές ενέργειας και τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, με δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων στα επίπεδα του 2025, διασφαλίζοντας ότι οι Έλληνες θα μπορούν να ταξιδέψουν στα νησιά ενόψει της πασχαλινής περιόδου, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους λόγω των διεθνών εξελίξεων, στηρίζοντας παράλληλα και βασικούς κλάδους της οικονομίας.

«Ό,τι πιο τραγικό μπορεί να συμβεί, είναι ένας πόλεμος, ενώ πλέον έχουμε περάσει και σε χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, υποδομές κλπ», δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

«Οπότε, προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Ειλικρινώς, κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει αύριο. Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε και η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε προπαρασκευαστικές ενέργειες».

Ο υπουργός επεσήμανε τη σημασία της ακτοπλοΐας για τον τουρισμό και την οικονομία: «Η ακτοπλοΐα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ελληνικό τουρισμό, με τις υπηρεσίες και την οικονομία. Οι τομείς αυτοί αφορούν μεγάλο κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας. Εμείς, πέρυσι ανασχέσαμε τις αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων – μειώνοντας 50% τα λιμενικά τέλη και δώσαμε 27 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο. Δούλεψε αυτό, καθότι και αυξήσεις δεν είχαμε πέρυσι και με τον ανταγωνισμό της αγοράς φτάσαμε σε εκπτώσεις μέχρι και 32% στα εισιτήρια, στις καμπίνες, στα αυτοκίνητα».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης, είπε: «Δώσαμε 27 εκ. πέρυσι, 56 εκ. φέτος και αυτό για να μπορέσουν να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Φέτος είναι μια άλλη συνθήκη, δεν είναι φυσιολογική η κατάσταση, είναι πόλεμος και δεν ξέρει κανείς πότε θα τελειώσει. Θα πάμε με ψυχραιμία και βήμα-βήμα».