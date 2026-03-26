Ο Αρκάς, με το γνώριμο κυνικό του ύφος, μας υπενθυμίζει σήμερα μια σκληρή αλήθεια της επιβίωσης…

Η νίκη δεν ανήκει πάντα στον πιο γρήγορο, αλλά στον πιο ανθεκτικό. Χρησιμοποιώντας τα «πτωματοφάγα όρνεα» ως αλληγορία, το σκίτσο στηλιτεύει την ανθρωποφάγα φύση της καθημερινότητας. Εκεί που η ηθική βλέπει αποσύνθεση, η στρατηγική βλέπει ευκαιρία. Η Πέμπτη, λοιπόν, μας βρίσκει να αναλογιζόμαστε, «μήπως τελικά η υπομονή και η επιμονή είναι τα μόνα όπλα απέναντι σε ένα σύστημα που περιμένει το πρώτο μας λάθος;».

Μια «καλημέρα» γεμάτη ρεαλισμό, που μας καλεί να δούμε πέρα από το προφανές μαύρο χιούμορ.