Ένα αιχμηρό σχόλιο για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού επέλεξε να κάνει ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς μέσα από το νέο του σκίτσο.

Με αφορμή την 21η Μαρτίου, το σκίτσο παρουσιάζει έναν χαρακτηριστικό ήρωα του Αρκά να δηλώνει πως «δεν είναι ρατσιστής», υποστηρίζοντας ότι σέβεται ανθρώπους διαφορετικών φυλών — για να καταλήξει ότι σέβεται «όσους έχουν φυσιολογικό ανθρώπινο χρώμα». Η ανατροπή αυτή αναδεικνύει με καυστικό τρόπο τις αντιφάσεις και τα στερεότυπα που συχνά κρύβονται πίσω από τέτοιου είδους δηλώσεις.

Ο Αρκάς, γνωστός για το σατιρικό του ύφος, χρησιμοποιεί το χιούμορ για να θίξει ένα διαχρονικά ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις. Το συγκεκριμένο σκίτσο έρχεται σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα ρατσισμού και διαφορετικότητας παραμένουν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Μέσα από την απλότητα της εικόνας και τη δύναμη του λόγου, το μήνυμα γίνεται σαφές: Ο ρατσισμός δεν εκφράζεται πάντα ανοιχτά, αλλά πολλές φορές κρύβεται πίσω από «αθώες» φράσεις και αντιλήψεις που αναπαράγουν διακρίσεις.

Το σκίτσο έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με άλλους να επαινούν την ευστοχία του και άλλους να το θεωρούν προκλητικό, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη δυναμική της σάτιρας ως εργαλείο κοινωνικού σχολιασμού.