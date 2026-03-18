Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο από τη δημοφιλή σειρά «Καλημέρα», ο Αρκάς επιστρέφει με μια φράση που συνδυάζει χιούμορ και πικρή διαπίστωση για τη φύση της κοινωνίας.

Στο νέο σκίτσο, ο γνώριμος «προφήτης» δέχεται μια απλή αλλά καίρια ερώτηση: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας;» Η απάντηση, λιτή και αποστομωτική: «Ότι αποτελείται από ανθρώπους».

Η δύναμη του σκίτσου βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την απλότητα. Με μία μόνο πρόταση, ο δημιουργός καταφέρνει να συμπυκνώσει μια διαχρονική αλήθεια: ότι οι ίδιες οι ανθρώπινες αδυναμίες – εγωισμός, σύγκρουση, έλλειψη αυτογνωσίας – αποτελούν συχνά τη ρίζα των μεγαλύτερων προβλημάτων της κοινωνίας.

Ο «προφήτης» ως καθρέφτης της εποχής

Η φιγούρα του προφήτη αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά «εργαλεία» του Αρκά. Μέσα από αυτήν, ο σκιτσογράφος εκφράζει σκωπτικά σχόλια για την επικαιρότητα, την πολιτική και – κυρίως – την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα για να αναδείξει αντιφάσεις της κοινωνίας. Σε πολλά σκίτσα του, ο προφήτης λειτουργεί σαν ένας «παρατηρητής» που λέει αλήθειες τις οποίες οι περισσότεροι αποφεύγουν να παραδεχτούν.