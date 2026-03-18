Συνεχίζεται η απεργία των ταξί: Συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΣΑΤΑ
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, σήμερα Τετάρτη 18 Μαρτίου, συνεχίζονται οι πανελλαδικές κινητοποιήσεις των οδηγών ταξί, καθώς ο κλάδος κλιμακώνει τις αντιδράσεις του απέναντι στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στο πλαίσιο της απεργίας έχει προγραμματιστεί πεζή συγκέντρωση στις 11:30 το πρωί, έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ). Στην […]
Άγιον Όρος: Μίνι λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης
Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.
Αρκάς: Η «Καλημέρα» με το πιο σκληρό σχόλιο για την ανθρωπότητα
Με ένα ακόμη αιχμηρό σκίτσο από τη δημοφιλή σειρά «Καλημέρα», ο Αρκάς επιστρέφει με μια φράση που συνδυάζει χιούμορ και πικρή διαπίστωση για τη φύση της κοινωνίας. Στο νέο σκίτσο, ο γνώριμος «προφήτης» δέχεται μια απλή αλλά καίρια ερώτηση: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ανθρωπότητας;» Η απάντηση, λιτή και αποστομωτική: «Ότι αποτελείται από ανθρώπους». […]
Καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες αλλά και… χιόνια
Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μέσω του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, περιγράφοντας ένα σκηνικό με αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας. Καταιγίδες […]
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Μαρτίου
Σήμερα Τετάρτη, 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Εδουάρδου Αγγλίας. Το ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Εδουάρδος, Έντουαρντ, Έντυ. Άγιος Εδουάρδος Ο Άγιος Edward (Εδουάρδος) ήταν υιός του βασιλέως της Αγγλίας Έντγκαρ. Ο Άγιος, παρά το γεγονός του μεγάλου αξιώματός του, διακρινόταν για την αγνότητα και ευσέβειά του. Δολοφονήθηκε, μετά τριετία από της […]