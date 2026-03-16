Με την καθιερωμένη του «Καλημέρα», ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς επιστρέφει με ένα ακόμη αιχμηρό και χιουμοριστικό σκίτσο, βασισμένο σε ένα ευφυές λογοπαίγνιο της αγγλικής γλώσσας.

Στη γελοιογραφία εμφανίζονται δύο άνδρες που συζητούν κρατώντας γλάστρες με φυτά. Ο ένας από αυτούς, εμφανώς εκνευρισμένος, λέει στον συνομιλητή του: «Plan, ηλίθιε! Plan!… Όχι plant!». Το αστείο βασίζεται στη σύγχυση ανάμεσα στις λέξεις «plan» (σχέδιο) και «plant» (φυτό). Αντί δηλαδή να παρουσιάσει κάποιο σχέδιο –όπως το γνωστό «Plan A» ή «Plan B»– ο δεύτερος χαρακτήρας εμφανίζεται κυριολεκτικά με… φυτά στα χέρια.

Η απλότητα της εικόνας και το λογοπαίγνιο αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της σάτιρας του Αρκά. Ο δημιουργός συχνά αξιοποιεί τέτοιου είδους γλωσσικές παρεξηγήσεις ή καθημερινές καταστάσεις για να σχολιάσει με καυστικό τρόπο τη σύγχυση, την έλλειψη σχεδιασμού ή την αδυναμία κατανόησης που παρατηρείται πολλές φορές στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Παρότι το σκίτσο λειτουργεί πρώτα ως αστείο, η διπλή ανάγνωση είναι εμφανής: πίσω από το παιχνίδι λέξεων κρύβεται μια σατιρική αιχμή για την ανάγκη ύπαρξης πραγματικού «σχεδίου» – κάτι που συχνά απουσιάζει από τις δημόσιες αποφάσεις ή τις πολιτικές στρατηγικές.

Με λιτές γραμμές και μια μόνο φράση, ο Αρκάς καταφέρνει για ακόμη μία φορά να προκαλέσει χαμόγελα αλλά και σκέψη, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς Έλληνες σκιτσογράφους.