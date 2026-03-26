Η Κάρπαθος κατακτά διεθνή αναγνώριση ως ένας από τους πιο ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του γερμανικού ταξιδιωτικού μέσου Reisereporter. Το νησί του νοτιοανατολικού Αιγαίου συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τους πιο υποσχόμενους και «μυστικούς» προορισμούς για τα επόμενα χρόνια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Όπως αναφέρει η δημοφιλής τουριστική ιστοσελίδα, το ελληνικό αυτό διαμάντι ξεχωρίζει για την αυθεντική του ταυτότητα και το εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Η Κάρπαθος προτείνεται ως ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελλάδα πέρα από τα συνηθισμένα, μακριά από τον μαζικό τουρισμό.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Κάρπαθος, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Δωδεκανήσων, ξεχωρίζει για τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια πεζοπορίας και τις απομονωμένες παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά. Παράλληλα, προσφέρει μια ανόθευτη εμπειρία ελληνικής φιλοξενίας και γαστρονομίας, που ενισχύει τη γοητεία της ως προορισμού.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο παραδοσιακό χωριό Όλυμπος, όπου η καθημερινότητα διατηρείται σε πιο ήρεμους ρυθμούς, κρατώντας ζωντανές τις τοπικές παραδόσεις και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Στην ίδια λίστα του Reisereporter περιλαμβάνονται επίσης προορισμοί από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, την Ουαλία και τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Ενίσχυση της παρουσίας στην γερμανική αγορά

Η διεθνής αυτή διάκριση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Δήμου Καρπάθου για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού στη γερμανική αγορά. Στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης στην έκθεση ITB 2026 με ταξιδιωτικό συντάκτη του συγκεκριμένου μέσου, εκφράστηκε η πρόθεση για περαιτέρω συνεργασία και ανάδειξη του προορισμού, ενόψει των νέων αεροπορικών συνδέσεων.

Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρεία Eurowings θα εγκαινιάσει νέα απευθείας πτήση από το Ντίσελντορφ προς την Κάρπαθο. Η εξέλιξη αυτή, που προέκυψε με τη συμβολή του ΕΟΤ και μετά από συζητήσεις μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του νησιού στη γερμανική ταξιδιωτική αγορά.