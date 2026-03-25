Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria.gr, στις Καρυές καταγράφηκαν αρκετές ρωγμές σε παλιά κτήρια, ενώ στον Ναό του Αντιπροσωπείου της νόμιμης αδελφότητας της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου αποκολλήθηκε τμήμα πολυελαίου. Ο ναός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, φιλοξενούσε εκείνη την ώρα την Ακολουθία του Μεγάλου Κανόνα, με αποτέλεσμα μοναχοί και προσκυνητές να βγουν έντρομοι στο προαύλιο.

Μοναχοί αναφέρουν ζημιές σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές περιέγραψαν ότι ο σεισμός είχε αισθητή διάρκεια και συνοδευόταν από χαρακτηριστική βοή, ιδιαίτερα στα παραλιακά σημεία της περιοχής.

Ενδεικτικό της έντασης του φαινομένου είναι βίντεο που δημοσίευσε η Voria.gr από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, περίπου 400 μέτρα από την υπό κατάληψη Μονή Εσφιγμένου, όπου ακούγεται καθαρά ο ήχος της δόνησης.

«Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν», ανέφεραν μοναχοί στη Voria.gr, περιγράφοντας τη στιγμή του σεισμού. «Ήταν αρκετά δυνατός σεισμός και νιώσαμε ότι ερχόταν από κάτω προς τα πάνω η δόνηση. Είχε διάρκεια και μας τρόμαξε. Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν και κάποια μικροαντικείμενα έπεσαν. Ακολούθησαν μικρότερης διάρκειας σεισμοί και λιγότερο ασθενείς. Γενικά υπάρχει αναστάτωση».

Στις πρώτες εικόνες που ήρθαν στο φως διακρίνονται ρωγμές στον τρούλο του Ναού του Αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου.

Οκτώ λεπτά μετά την κύρια δόνηση, στις 21:16, σημειώθηκε μετασεισμός 2,9 βαθμών στην ίδια περιοχή, με εστιακό βάθος 13 χιλιομέτρων. Μετά τις 21:20 ακολούθησαν ακόμη τρεις μετασεισμοί, μεγέθους 3, 3,4 και 3,2 βαθμών, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους μοναχούς του Αγίου Όρους.