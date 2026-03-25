Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή του Αγίου Όρους. To επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά των Καρυών του Αγίου Όρους, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10,6 χιλιόμετρα.

Ο καθηγητής Σεισμολογίας, Μανώλης Σκορδίλης, μιλώντας στην ιστοσελίδα tanea.gr, τόνισε ότι ο σεισμός εκδηλώθηκε στον ίδιο χώρο όπου είχε παρατηρηθεί έντονη δραστηριότητα το 2024, κοντά στις δυτικές ακτές του Αγίου Όρους. Όπως εξήγησε, το φαινόμενο συνδέεται πιθανότατα με το ίδιο σεισμικό ρήγμα που είχε ενεργοποιηθεί και κατά την προηγούμενη περίοδο, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί και μικρότερες μετασεισμικές δονήσεις στα πρώτα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό.

Σύμφωνα με τον κ. Σκορδίλη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των κτισμάτων στις Ιερές Μονές της περιοχής, καθώς κάποια κτίσματα είχαν υποστεί ζημιές από την προηγούμενη σεισμική δραστηριότητα. «Ανυσηχώ για το αν υπάρχουν περαιτέρω βλάβες, εξαιτίας του σεισμού αυτού που είναι λίγο μεγαλύτερος από τους προηγούμενους.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε ο κ. Σκορδίλης, η πλήρης εικόνα θα προκύψει μόνο μέσα από τις αυτοψίες μηχανικών που θα πρέπει να γίνουν επιτόπου στην περιοχή.

Όσον αφορά την εξέλιξη του φαινομένου επεσήμανε τα εξής: «Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα που να μπορεί να μας δώσει κάποια τεκμήρια για το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η σεισμική δραστηριότητα. Δεν ξέρουμε καν τη διάσταση του χώρου που διεγέρθηκε. Φαίνεται ότι είναι ο ίδιος ο χώρος που πέρασε από τον σεισμό, όπως είπα, πριν δύο χρόνια, μια δραστηριότητα αντίστοιχη πριν δύο χρόνια. Μένουμε σε αυτό προς το παρόν.» κατέληξε.