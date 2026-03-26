Η σημερινή ημέρα, Πέμπτη 26 Μαρτίου, στο εορτολόγιο είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Αγίου Πούλιου του Αναγνώστου, καθώς και των 26 Ιερομαρτύρων που μαρτύρησαν στη Γοτθία.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Πούλιος,

Σύλα, Σύλια,

Σύλη, Σύλας,

Σύλλας, Σύλος.

Ιερομάρτυρες εν Γοτθία

Οι Άγιοι αυτοί Μάρτυρες έζησαν κατά τους χρόνους του βασιλέως των Γότθων Ιουγγουρίχου και του αυτοκράτορα Γρατιανού (375 – 383 μ.Χ.). Ενώ ευρίσκονταν όλοι στην Εκκλησία και έψαλλαν, συνελήφθησαν από τον βασιλέα των Γότθων και ρίχθηκαν ζωντανοί στην πυρά. Τότε συνέβη και το εξής: Κάποιος άνθρωπος Χριστιανός, που έφερνε την προσφορά του στην Εκκλησία, συνελήφθη και αυτός και ρίχθηκε στην φωτιά, αφού πρώτα ομολόγησε τον Χριστό, προσφέροντας έτσι τον ίδιο του τον εαυτό στον Χριστό, αντί άλλης προσφοράς.

Τα λείψανα των Μαρτύρων περισυνέλλεξέ η συμβία άλλου άρχοντα του έθνους των Γότθων, που ήταν Χριστιανή, μαζί με πρεσβυτέρους και λαϊκούς. Και αφού εγκατέλειψε την εξουσία στον υιό της, περιδιαβαίνοντας από τόπο σε τόπο, ήλθε μέχρι την γη των Ρωμαίων μαζί με την θυγατέρα της. στην συνέχεια αναχώρησε για την χώρα της, αφού κληροδότησε στην θυγατέρα της τα ιερά λείψανα. Αυτή, φεύγοντας για την Κύζικο, έδωσε ένα μέρος από τα λείψανα αυτά στην πόλη και ύστερα από λίγο τελείωσε ο βίος της.

Το μαρτύριό τους συνέβη μεταξύ των ετών 375 – 383 μ.Χ.