Λιμανάκια Βουλιαγμένης – Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση εντοπισμού του 34χρονου δύτη που αγνοείτο από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο γνωστό σημείο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τη σορό του, ενώ η επιχείρηση ανάσυρσης δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζονται τρία βασικά σενάρια για τις συνθήκες του δυστυχήματος: τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, πιθανός εγκλωβισμός σε στενό πέρασμα και αποπροσανατολισμός μέσα στο σπήλαιο, όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.

Επιχείρηση ανάσυρσης με ειδικό εξοπλισμό

Οι διασώστες σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, ώστε να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος όπου εντοπίστηκε η σορός. Η επιχείρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Κατά τις έρευνες της Τρίτης είχαν εντοπιστεί ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι ο δύτης βρισκόταν στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Έμπειρος δύτης και επαγγελματίας πιλότος

Ο 34χρονος ήταν επαγγελματίας πιλότος – κυβερνήτης της Πολιτικής Αεροπορίας, εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και διέμενε στη Βούλα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα αγαπητό άνθρωπο, με ήθος και έντονο πάθος για τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τις μηχανές.

Είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος του χρόνου του στις δραστηριότητες αυτές, αποκτώντας σημαντική εμπειρία και γνώση των υποβρύχιων καταδύσεων.

Τα τρία σενάρια για την τραγωδία

Το πρώτο και επικρατέστερο σενάριο αφορά τα ισχυρά ρεύματα που επικρατούν στο σημείο. Έμπειροι δύτες αναφέρουν ότι μπορούν να παρασύρουν ακόμη και τους πιο έμπειρους καταδύτες σε μεγαλύτερο βάθος, καθιστώντας την επιστροφή εξαιρετικά δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο εξετάζει πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο στενό πέρασμα. Η πολύπλοκη γεωμορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ειδικά αν χαθεί ο προσανατολισμός.

Το τρίτο σενάριο σχετίζεται με αποπροσανατολισμό και εξάντληση. Αν και ο δύτης διέθετε εξοπλισμό με επαρκές οξυγόνο και υποβρύχιο σκούτερ, οι απαιτητικές συνθήκες στο εσωτερικό του σπηλαίου αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και αέρα, ενώ η περιορισμένη ορατότητα καθιστά κάθε λάθος κρίσιμο.

Αντικείμενα που εντοπίστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όπως εξοπλισμός και βατραχοπέδιλο, ενισχύουν την εκτίμηση ότι η πορεία του μέσα στο σπήλαιο ήταν ανεξέλεγκτη.

Η επιχείρηση εντοπισμού

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο 34χρονος καταδύθηκε μαζί με ακόμη έναν δύτη. Ο συνοδός του ανέβηκε μόνος στην επιφάνεια και ειδοποίησε τις Αρχές, εκφράζοντας φόβους ότι ο φίλος του είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση με τη συμμετοχή του Λιμενικού, ειδικών μονάδων και ιδιωτών σπηλαιοδυτών, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή εξαιρετικά δύσκολη.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το υποθαλάσσιο πηγάδι στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης βρίσκεται λίγα μέτρα από ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της παραλιακής. Πρόκειται για άνοιγμα σήραγγας διαμέτρου περίπου 3 μέτρων, σε βάθος 11 μέτρων, που σημαδεύεται από σημαδούρα στη μέση του όρμου.

Η σήραγγα ξεκινά οριζόντια και στη συνέχεια αποκτά απότομη κλίση προς τα κάτω, δημιουργώντας ισχυρά ρεύματα και σχεδόν πλήρες σκοτάδι. Το μήκος της φτάνει τα 30 μέτρα, ενώ στα 16 μέτρα τα ρεύματα γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα, οδηγώντας σε στενή υποβρύχια σήραγγα που καταλήγει σε σπήλαιο άγνωστου βάθους.

Η εξερεύνηση έχει φτάσει έως τα 150 μέτρα, με εκτιμήσεις ότι το σύστημα μπορεί να συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Από τη δεκαετία του ’80 το Λιμενικό έχει τοποθετήσει προστατευτικό πλέγμα και προειδοποιητική επιγραφή που αναφέρει: «Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».