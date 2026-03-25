Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, σε μια περιοχή με ισχυρά και επικίνδυνα ρεύματα, υποθαλάσσιες σήραγγες μεγάλου βάθους και αχαρτογράφητα σημεία. Οι δικοί του άνθρωποι αγωνιούν, ενώ οι διασώστες επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Πίσω από το προστατευτικό πλέγμα που έχει τοποθετηθεί στον βυθό, οι δύτες εντόπισαν το υποβρύχιο σκούτερ και ένα βατραχοπέδιλο, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στον 34χρονο αγνοούμενο. Παρά τις συνεχείς υποθαλάσσιες έρευνες, τα αποτελέσματα παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπα.

Οι σπηλαιοδύτες χαρτογραφούν με προσοχή τον βυθό και τοποθετούν ειδικά σχοινιά, ώστε να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια μέσα στο επικίνδυνο και απαιτητικό περιβάλλον. Στόχος τους είναι ο εντοπισμός του 34χρονου δύτη, σε μια επιχείρηση που απαιτεί υπομονή και απόλυτη ακρίβεια κινήσεων.

Ο 34χρονος πιλότος και έμπειρος δύτης είχε καταδυθεί την περασμένη Κυριακή μαζί με έναν φίλο του στο υποθαλάσσιο σπήλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και να εγκλωβίστηκε, ενώ ο φίλος του κατάφερε να βγει στη στεριά και να καλέσει σε βοήθεια.

«Τον είδα με το υποβρύχιο scooter που προσπαθούσε να βγει αλλά δεν μπορούσε λόγω των ρευμάτων. Βγήκα γρήγορα έξω και κάλεσα σε βοήθεια. Στη συνέχεια ξανά βούτηξα μήπως και κατάφερνα να τον τραβήξω με σκοινί, έβλεπα τον φακό του, ήταν αναμμένος», περιέγραψε ο σύντροφός του στην κατάδυση.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται σε βάθος περίπου 11 μέτρων. Τα ρεύματα στο σημείο αυτό τραβούν προς τα κάτω τον δύτη, οδηγώντας τον στην είσοδο μιας στενής υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί μόνο τα πρώτα 150 μέτρα της σήραγγας, με τους σπηλαιολόγους να εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Ο 34χρονος αγνοούμενος είναι πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας. Είχε εργαστεί στο παρελθόν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και ζούσε μόνιμα στη Βούλα. Οι καταδύσεις αποτελούσαν μια από τις σταθερές του αγάπες.

Οπτικό υλικό από τον εξοπλισμό του δύτη

«Έχει βρεθεί οπτικό υλικό του 34χρονου δύτη – Φαίνονται οι προσπάθειες που κάνει», αναφέρουν πηγές. Ο δύτης φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο, με πηγάδι βάθους 28 μέτρων, σπηλαιώδεις σχηματισμούς και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, μόλις λίγα μέτρα από την ακτή.

Ο ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία, Νίκος Σπανός, αποκάλυψε στο Live News ότι υπάρχει οπτικό υλικό όπου διακρίνονται οι προσπάθειες του 34χρονου να βγει στην επιφάνεια. Η κάμερα ήταν τοποθετημένη στον εξοπλισμό του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ συγγενείς και φίλοι του αγνοούμενου πιλότου προσεύχονται για ένα θαύμα.