Η προετοιμασία και το μαγείρεμα σπιτικού φαγητού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους έως και 30%, σύμφωνα με νέα ιαπωνική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Epidemiology & Community Health.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστημών του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο της Τσίμπα, η σύγχρονη στροφή προς τα εστιατόρια, τα έτοιμα γεύματα και τα κατεψυγμένα προϊόντα έχει περιορίσει σημαντικά τη μαγειρική στο σπίτι. Για τους ηλικιωμένους, όμως, η διαδικασία του μαγειρέματος λειτουργεί όχι μόνο ως ήπια σωματική δραστηριότητα, αλλά και ως ουσιαστικό γνωστικό ερέθισμα.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 10.978 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, τα οποία συμμετείχαν στη μακροχρόνια έρευνα Japan Gerontological Evaluation Study. Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για έξι χρόνια, έως το 2022. Το ένα πέμπτο ήταν άνω των 80 ετών, οι μισές γυναίκες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ήταν συνταξιούχοι. Ένα τρίτο είχε λιγότερα από εννέα χρόνια εκπαίδευσης.

Οι εθελοντές απάντησαν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη συχνότητα μαγειρέματος στο σπίτι και τις μαγειρικές τους δεξιότητες – από το καθάρισμα λαχανικών έως την παρασκευή πλήρων γευμάτων. Περίπου οι μισοί μαγείρευαν πέντε ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, ενώ πάνω από το ένα τέταρτο σπάνια ασχολούνταν με τη μαγειρική. Οι γυναίκες και οι πιο έμπειροι μάγειρες δήλωσαν ότι μαγειρεύουν συχνότερα από τους άνδρες και τους λιγότερο εξοικειωμένους με την κουζίνα.

Η μαγειρική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συχνότερη ενασχόληση με το μαγείρεμα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας, ανεξαρτήτως φύλου. Η προετοιμασία σπιτικού φαγητού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα σχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά 23% στους άνδρες και 27% στις γυναίκες, σε σχέση με όσους μαγείρευαν σπανιότερα.

Ακόμη και για τους ηλικιωμένους με περιορισμένες μαγειρικές δεξιότητες, η ελάχιστη ενασχόληση με τη διαδικασία –τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα– φάνηκε να μειώνει τον κίνδυνο άνοιας κατά 67%. Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά ακόμη και μετά τη συνεκτίμηση παραγόντων όπως ο τρόπος ζωής, το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο. Η θετική επίδραση του μαγειρέματος αποδείχθηκε ανεξάρτητη από άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν τη γνωστική λειτουργία, όπως η χειροτεχνία, ο εθελοντισμός ή η κηπουρική.

Οι επιστήμονες σημειώνουν πάντως ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση μεταξύ της μαγειρικής και της πρόληψης της άνοιας.

Δείτε τη σχετική επιστημονική δημοσίευση εδώ.