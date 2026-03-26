- Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ιράν να αποδεχθεί την ήττα του ή να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν, «πιο σφοδρά πλήγματα από ποτέ», την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τις συνομιλίες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα.
- Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ενώ η ρητορική και από τις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά οξυμένη.
- Παράλληλα, συνεχίζονται οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς περιοχές του κεντρικού και βόρειου Ισραήλ.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν.
- Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους.
- Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται με την κυβέρνησή του «φοβούνται» να το πού διότι «θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».
- Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση.
Αποκάλυψη Financial Times: Η Μόσχα δίνει drones και φάρμακα στο Ιράν – Το Κρεμλίνο μιλά για «fake news»
Η Ρωσία φέρεται να ετοιμάζει αποστολή βοήθειας με drones, φάρμακα και τρόφιμα στο Ιράν, για να στηρίξει το καθεστώς στον πόλεμο με ΗΠΑ-Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφορίες των Financial Times από δυτικές μυστικές υπηρεσίες.
Καταιγισμός ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ - Δυο νεκροί στο Αμπού Ντάμπι από συντρίμμια πυραύλου
Αναφορές για τραυματίες κοντά στο Τελ Αβίβ μετά από πυραυλική επίθεση του Ιράν - Εκρήξεις σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, πλήγματα και στα ΗΑΕ
Channel 12: Ανησυχία στο Ισραήλ για εκεχειρία Τραμπ με Ιράν έως Σάββατο
Η Ιερουσαλήμ εκφράζει έντονη ανησυχία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έως το προσεχές Σάββατο, πριν οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες με την Τεχεράνη σχετικά με την αμερικανική πρόταση των 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Την πληροφορία αυτή μετέδωσε το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με […]
Το Ιράν «θωρακίζει» το νησί Χαργκ ενόψει πιθανής επίθεσης ΗΠΑ – Τεχεράνη: «Καμία διαπραγμάτευση με Ουάσινγκτον»
Το Ισραήλ ανησυχεί για πιθανή εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν - Ο Τραμπ απέρριψε πρόταση Νετανιάχου για εξέγερση στο Ιράν
Βίντεο: Η Μελάνια Τραμπ με τη… συνοδεία ανθρωποειδούς ρομπότ στον Λευκό Οίκο
Η Μελάνια Τραμπ, Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, προσέλκυσε για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον, αυτή τη φορά όχι μόνο για την παρουσία της, αλλά και για την εμφάνιση ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που τη συνόδευσε στο Λευκό Οίκο. Το ρομπότ βρέθηκε στην ανατολική αίθουσα του Λευκού Οίκου, κατά την τελευταία ημέρα διεθνούς συνόδου που είχε οργανώσει […]