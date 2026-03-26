  • Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ιράν να αποδεχθεί την ήττα του ή να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν, «πιο σφοδρά πλήγματα από ποτέ», την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τις συνομιλίες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα.
  • Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ενώ η ρητορική και από τις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά οξυμένη.
  • Παράλληλα, συνεχίζονται οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς περιοχές του κεντρικού και βόρειου Ισραήλ.
  • Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν.
  • Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους.
  • Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.
  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται με την κυβέρνησή του «φοβούνται» να το πού διότι «θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».
  • Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση.

Live blog όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή

