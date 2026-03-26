Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι συνέπειες της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συγκρίνοντας τον πιθανό της αντίκτυπο με εκείνον της πανδημίας της COVID-19.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η κρίση προκαλεί ήδη σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ασκεί έντονη πίεση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υδρογονανθράκων, των μετάλλων και των λιπασμάτων.

«Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε επικεφαλής επιχειρήσεων στη Μόσχα.

«Μου φαίνεται ότι αυτοί που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα οι ίδιοι, αλλά για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο», πρόσθεσε, επισημαίνοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς.

Τέλος ο Πούτιν τόνισε ότι:«Ωστόσο υπάρχουν ήδη υπολογισμοί ότι μπορεί να συγκριθούν με την επιδημία του κορονοϊού» και πρόσθεσε ότι: «Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή επιβράδυνε δραματικά την ανάπτυξη όλων των περιοχών και ηπείρων, χωρίς εξαίρεση».