Περισσότεροι από 1.000.000 μαχητές στο Ιράν έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για πιθανή χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim.
More than 1 million fighters in Iran have been prepared for a ground battle with the US, reports Tasnim news agency, citing an Iranian military source.
— Iran’s Today (@Iran) March 26, 2026
Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Tasnim την Πέμπτη, εν μέσω αυξανόμενων σεναρίων για το ενδεχόμενο μιας «ιστορικής αφροσύνης» των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, παρατηρείται κύμα ενθουσιασμού στους Ιρανούς μαχητές. Η πηγή τόνισε ότι υπάρχει διάθεση για τη δημιουργία μιας «ιστορικής κόλασης» για τους Αμερικανούς στο ιρανικό έδαφος.
Κινητοποίηση εκατομμυρίων μαχητών
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι πέρα από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για πιθανές χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες έχει καταγραφεί μαζική προσέλευση αιτημάτων από Ιρανούς νέους στα κέντρα των Basij, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού.
Οι νέοι αυτοί, σύμφωνα με την πηγή, εκφράζουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη μάχη, ενισχύοντας περαιτέρω το αίσθημα ετοιμότητας που επικρατεί στη χώρα.
«Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής, κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για να παραμείνουν τα Στενά κλειστά», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή.