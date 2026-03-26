Περισσότεροι από 1.000.000 μαχητές στο Ιράν έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για πιθανή χερσαία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλέστηκε το πρακτορείο Tasnim την Πέμπτη, εν μέσω αυξανόμενων σεναρίων για το ενδεχόμενο μιας «ιστορικής αφροσύνης» των Ηνωμένων Πολιτειών να προχωρήσουν σε χερσαία εισβολή στο νότιο μέτωπο του Ιράν, παρατηρείται κύμα ενθουσιασμού στους Ιρανούς μαχητές. Η πηγή τόνισε ότι υπάρχει διάθεση για τη δημιουργία μιας «ιστορικής κόλασης» για τους Αμερικανούς στο ιρανικό έδαφος. Κινητοποίηση εκατομμυρίων μαχητών Η ίδια πηγή ανέφερε ότι πέρα από την οργάνωση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου μαχητών για πιθανές χερσαίες μάχες, τις τελευταίες ημέρες έχει καταγραφεί μαζική προσέλευση αιτημάτων από Ιρανούς νέους στα κέντρα των Basij, του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και του Στρατού. Οι νέοι αυτοί, σύμφωνα με την πηγή, εκφράζουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στη μάχη, ενισχύοντας περαιτέρω το αίσθημα ετοιμότητας που επικρατεί στη χώρα. «Οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με τακτικές αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφής, κανένα πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι τόσο για την εκτέλεση της στρατηγικής αυτοκτονίας τους όσο και για να παραμείνουν τα Στενά κλειστά», πρόσθεσε η στρατιωτική πηγή. Τραμπ: «Δεν ξέρω ακόμη» εάν ισχύει το τελεσίγραφο που έχει δώσει στο Ιράν

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος σχετικά με το αν θα τηρήσει την προθεσμία που είχε θέσει προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Γουίτκοφ και ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν θεωρούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, και αν δεν προχωρούν, ίσως όχι», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων.

Η αρχική προθεσμία είχε λήξει την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε παράταση έως την Παρασκευή, προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές. Παραμονή της νέας διορίας, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο χρόνου για συμφωνία.

«Έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει μια ημέρα στον “χρόνο Τραμπ”; Μια ημέρα – ξέρετε τι είναι; Είναι μια αιωνιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα.