Η αντιπαράθεση στο Ιράν για το αν η Τεχεράνη πρέπει να επιδιώξει την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας εντείνεται, αποκτώντας ολοένα και πιο δημόσιο και πιεστικό χαρακτήρα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Μετά τη δολοφονία του Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην αρχή του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν πλέον τον κυρίαρχο ρόλο. Όπως αναφέρουν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, οι σκληροπυρηνικές απόψεις γύρω από την πυρηνική πολιτική της χώρας ενισχύονται αισθητά.

Μία από τις πηγές υπογράμμισε ότι δεν έχει υπάρξει αλλαγή στο πυρηνικό δόγμα του Ιράν και πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει απόφαση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Ωστόσο, τόνισε ότι αυξάνονται οι φωνές εντός του κατεστημένου που αμφισβητούν την υφιστάμενη πολιτική και ζητούν επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής.

Τραμπ: «Γελοία ερώτηση» για μία ενδεχόμενη επιχείρηση των ΗΠΑ για το ουράνιο του Ιράν

Νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Υπουργικό Συμβούλιο απέφυγε να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης για την ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «ακατάλληλη» εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο πλαίσιο του Υπ. Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ή να διασφαλίσει το ιρανικό ουράνιο. Ο Τραμπ απάντησε πως δεν πρόκειται να σχολιάσει ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές στρατηγικές επιλογές. «Ας υποθέσουμε ότι θα το έκανα ή δεν θα το έκανα. Γιατί να απαντήσω ποτέ σε μια τέτοια ερώτηση;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με εμφανή ειρωνική διάθεση, ο Τραμπ σχολίασε το περιεχόμενο της ερώτησης, λέγοντας: «Τι είδους ερώτηση είναι αυτή; … “Ναι, θα μπούμε αύριο στις 3 η ώρα”». Υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί δημόσια απάντηση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, προσθέτοντας πως «είναι απλώς μια γελοία ερώτηση».