Την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει στα ύψη, οπρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε αυστηρά μηνύματα προς την Τεχεράνη, αποφεύγοντας παράλληλα να αποκαλύψει τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος σχετικά με το αν θα τηρήσει την προθεσμία που είχε θέσει προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων.

«Δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Γουίτκοφ και ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν θεωρούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, και αν δεν προχωρούν, ίσως όχι», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων.

Η αρχική προθεσμία είχε λήξει την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε παράταση έως την Παρασκευή, προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές. Παραμονή της νέας διορίας, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο χρόνου για συμφωνία.

«Έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει μια ημέρα στον “χρόνο Τραμπ”; Μια ημέρα – ξέρετε τι είναι; Είναι μια αιωνιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα πετρελαιοφόρων από το στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, ως «δώρο», με στόχο να δείξει τη σοβαρότητά του στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Αναφερόμενος σε αινιγματικά σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σχετικά με ένα «δώρο» από την Τεχεράνη, ο Τραμπ εξήγησε ότι το Ιράν επέτρεψε αρχικά τη διέλευση οκτώ «μεγάλων πετρελαιοφόρων» από τη θαλάσσια οδό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμη δύο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ανάμεσα στα πετρελαιοφόρα περιλαμβάνονταν και ορισμένα πλοία που έφεραν πακιστανική σημαία.