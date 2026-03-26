Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αβέβαιος σχετικά με το αν θα τηρήσει την προθεσμία που είχε θέσει προς την Τεχεράνη για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων.
«Δεν ξέρω ακόμη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Γουίτκοφ και ο Τζέι Ντι και ο Τζάρεντ θα μου πουν αν θεωρούν ότι οι συνομιλίες προχωρούν καλά, και αν δεν προχωρούν, ίσως όχι», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, στον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και στον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τον χειρισμό των διαπραγματεύσεων.
Η αρχική προθεσμία είχε λήξει την προηγούμενη Δευτέρα, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε παράταση έως την Παρασκευή, προκειμένου να συνεχιστούν οι διπλωματικές επαφές. Παραμονή της νέας διορίας, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο χρόνου για συμφωνία.
«Έχουμε πολύ χρόνο. Ξέρετε τι σημαίνει μια ημέρα στον “χρόνο Τραμπ”; Μια ημέρα – ξέρετε τι είναι; Είναι μια αιωνιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι οι συνομιλίες παραμένουν σε εξέλιξη και ότι ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω ευελιξία ως προς το χρονοδιάγραμμα.
Τραμπ: «Γελοία ερώτηση» για μία ενδεχόμενη επιχείρηση των ΗΠΑ για το ουράνιο του Ιράν
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε να απαντήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης για την ασφάλεια των αποθεμάτων ουρανίου του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «ακατάλληλη» εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο πλαίσιο του Υπ. Συμβουλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο ή να διασφαλίσει το ιρανικό ουράνιο. Ο Τραμπ απάντησε πως δεν πρόκειται να σχολιάσει ζητήματα που σχετίζονται με πιθανές στρατηγικές επιλογές. «Ας υποθέσουμε ότι θα το έκανα ή δεν θα το έκανα. Γιατί να απαντήσω ποτέ σε μια τέτοια ερώτηση;» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Με εμφανή ειρωνική διάθεση, ο Τραμπ σχολίασε το περιεχόμενο της ερώτησης, λέγοντας: «Τι είδους ερώτηση είναι αυτή; … “Ναι, θα μπούμε αύριο στις 3 η ώρα”». Υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να δοθεί δημόσια απάντηση σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα, προσθέτοντας πως «είναι απλώς μια γελοία ερώτηση».
Τραμπ: «Μια καταστροφή κατά 99% των Στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήταν καλή λύση»
Σε ερώτηση που δέχτηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι μια «καταστροφή κατά 99%» των Στενών από τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα ήταν καλή λύση», καθώς ακόμη και τότε θα υπήρχε κίνδυνος να πληγούν ακριβά πλοία.
Ο Τραμπ πρόσθεσε πως «έχει την αίσθηση ότι θα καθαριστεί αρκετά γρήγορα», υπονοώντας ότι η κατάσταση στην περιοχή θα μπορούσε να εξομαλυνθεί χωρίς δραστικές ενέργειες.
Αναφερόμενος στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, τόνισε ότι ο λόγος για τον οποίο το Ιράν επιδιώκει τώρα ειρηνευτική συμφωνία είναι επειδή η χώρα έχει «συντριβεί» οικονομικά και πολιτικά.
Σε ερώτηση αν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αναλάβει τον έλεγχο του πετρελαίου του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια επιλογή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατηγικής παρέμβασης στον ενεργειακό τομέα.
Επανερχόμενος στο θέμα των Στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν το χρειάζονται», επισημαίνοντας: «Έχουμε τόσο πολύ πετρέλαιο. Η χώρα μας δεν επηρεάζεται από αυτό. Έχουμε διπλάσια ποσότητα πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία ή τη Ρωσία».
Τέλος, με ειρωνικό ύφος ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον Αλί Χαμενεϊ ανέφερε ότι:«Έπρεπε να σταματήσουμε αυτόν τον μανιακό, που δεν είναι πια ανάμεσά μας τον ανώτατο ηγέτη. Δεν ήταν και τόσο ανώτατος. Δεν είναι πια ανάμεσά μας· είναι πολύ λυπηρό»