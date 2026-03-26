- Ιράν: Έχει αναπτύξει 1.000.000 στρατιώτες για το ενδεχόμενο χερσαίας επίθεσης στο από τις ΗΠΑ
- Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με παρέμβαση αν κλιμακωθεί ο πόλεμος
- Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται καθώς έχει συντριβεί
- Τραμπ: Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ – Υπάρχουν 22 πλοία που μπορούν να στήσουν ναρκοπέδιο
- Τραμπ: Αν δεν ήμουν εγώ θα είχαν αναπτύξει πυρηνικά όπλα
- Tasnim: Το Ιράν απάντησε επίσημα στο σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για το «τελικό χτύπημα» στο Ιράν: Οι τέσσερις επιλογές που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι
- Νετανιάχου: «Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος»
- Νέα επίθεση Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Οι χώρες του δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για να βοηθήσουν στο Ιράν»
- Φρουροί της Επανάστασης: Επιτεθήκαμε στην πυρηνική υποδομή του Ισραήλ
- Βρετανία και Γαλλία ηγούνται συνασπισμού 30 χωρών για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ
- Αλιρεζά Τανγκσίρι: Ποιος ήταν ο υπεύθυνος για το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ που σκότωσε το Ισραήλ
- Το Ιράν θωρακίζει την άμυνα στη νήσο Χαργκ για τυχόν χερσαία εισβολή των ΗΠΑ
- Το Πεντάγωνο εξετάζει να χρησιμοποιήσει κατά του Ιράν στρατιωτική βοήθεια που προοριζόταν για την Ουκρανία
- Νέες ζημιές και τραυματισμοί στο κεντρικό Ισραήλ μετά από επίθεση με πυραύλους
- Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν το Ιράν να αποδεχθεί την ήττα του ή να αντιμετωπίσει, όπως αναφέρουν, «πιο σφοδρά πλήγματα από ποτέ», την ώρα που η Τεχεράνη απορρίπτει τις συνομιλίες και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα.
- Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει την πίεση προς το Ιράν, ενώ η ρητορική και από τις δύο πλευρές παραμένει εξαιρετικά οξυμένη.
- Παράλληλα, συνεχίζονται οι κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων, ενώ ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύονται προς περιοχές του κεντρικού και βόρειου Ισραήλ.
- Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν περί τις 04:30 ότι διεξήγαγαν αεροπορικούς βομβαρδισμούς «ευρείας κλίμακας» σε διάφορους τομείς του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ισφαχάν.
- Ο ΥΠΕΞ Αραγτσί δηλώνει ότι δεν διεξάγονται συνομιλίες με τις ΗΠΑ.
- Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λένε ότι αντιμετωπίζουν επιθέσεις του Ιράν με drones και πυραύλους.
- Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ λένε πως κατέστρεψαν πάνω από τα «δυο τρίτα» των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν.
- Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ λέει πως αξιωματούχοι του Ιράν που διαπραγματεύονται με την κυβέρνησή του «φοβούνται» να το πού διότι «θα τους σκοτώσουν οι δικοί τους».
- Η Τεχεράνη θα μπορούσε να αναλάβει δράση στο Στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ στην Ερυθρά Θάλασσα αν δεχτεί πρόκληση.
Ο Θορ κατεβαίνει από τον ουρανό – Βίντεο που κόβουν την ανάσα
Στον σκοτεινό ουρανό πάνω από το Βασίλειο του Εσουατίνι, πρώην γνωστό ως Σουαζιλάνδη, οι κεραυνοί σχίζουν τη νύχτα με εκρηκτική δύναμη. Το μικρό, περίκλειστο κράτος της νότιας Αφρικής, ανάμεσα στη Νότια Αφρική και τη Μοζαμβίκη, μεταμορφώνεται σε σκηνή φυσικού μεγαλείου. Κάθε αστραπή φωτίζει για μια στιγμή το τοπίο. Το θέαμα είναι ταυτόχρονα εντυπωσιακό και τρομακτικό, […]
Δανία: Νόμος-ορόσημο για την προστασία της ψηφιακής ταυτοτητας
Η μάχη κατά των deepfakes και η κατοχύρωση του «δικαιώματος στην εικόνα» στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
Σκληρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: «Η περιοχή μας πνίγεται στο αίμα»
Με έντονη ρητορική ο Ερντογάν καταδίκασε το Ισραήλ για τον πόλεμο στο Ιράν, παρουσιάζοντας την Τουρκία ως εγγυήτρια σταθερότητας στην περιοχή
Μέση Ανατολή: Το σενάριο οι ΗΠΑ να προκαλέσουν ενεργειακό black out στο Ιράν
Για να ασκήσουν πίεση στο Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν τρεις ενεργειακές εγκαταστάσεις.