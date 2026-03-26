Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία είναι «σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετοι» λόγω της Ρωσίας, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να εντείνουν την οικονομική πίεση προς το Κρεμλίνο. Όπως τόνισε, η Μόσχα επωφελείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Εσθονή πολιτικός δήλωσε ότι η Ρωσία παρέχει στην Τεχεράνη μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πληροφορίες για τον εντοπισμό αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφύγει να καταφερθεί ευθέως εναντίον της Μόσχας.

«Βλέπουμε ότι η Ρωσία βοηθάει το Ιράν με πληροφορίες για να στοχεύει Αμερικανούς, να σκοτώνει Αμερικανούς, και η Ρωσία υποστηρίζει επίσης το Ιράν τώρα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος προσερχόμενη στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Abbaye des Vaux de Cernay της Γαλλίας.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «αν η Αμερική θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις, πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να μην είναι σε θέση να τους βοηθάει».

Έκκληση για διπλωματική λύση

Η Κάλας κάλεσε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν να «καθίσουν στο τραπέζι» και να αναζητήσουν μια διπλωματική λύση ή μια «διέξοδο» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία αποκλιμάκωση. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη, ωστόσο, στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, προκαλώντας αναταραχή στις αγορές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν «ικετεύει» για μια συμφωνία, μεταθέτοντας για την Παρασκευή το τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα θα αντιμετωπίσει την «εξόντωση» των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής της.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή για τη διασφάλιση της πλωτής οδού μόνο «μετά την παύση των εχθροπραξιών». «Χρειαζόμαστε μια έξοδο, όχι μια κλιμάκωση», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη για «διπλωματική λύση» που θα καταστήσει την περιοχή ισχυρότερη και πιο ειρηνική.

Ανησυχία για την Ουκρανία

Η έκκληση της Κάλας έρχεται τη στιγμή που ο Λευκός Οίκος, προσπαθώντας να σταθεροποιήσει τις ενεργειακές αγορές, χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ιρανικό και ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας δυσαρέσκεια στην Ευρώπη. Η άνοδος των τιμών έχει αναστρέψει την πτωτική πορεία της ρωσικής οικονομίας, καθιστώντας τη Μόσχα κερδισμένη από το ενεργειακό χάος.

Παράλληλα, η ένταση στη Μέση Ανατολή αυξάνει τη ζήτηση για όπλα και πυρομαχικά, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση της Ουκρανίας σε κρίσιμα συστήματα αεράμυνας. «Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την Ουκρανία», υπογράμμισε η Κάλας.

Αντιδράσεις Ζελένσκι και προειδοποίηση Κάλας

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ έθεσε ως προϋπόθεση για τις εγγυήσεις ασφαλείας την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στη Μόσχα. Η περιοχή, εν μέρει κατεχόμενη, περιλαμβάνει στρατηγικά σημαντικές πόλεις που η Ουκρανία χρειάζεται για να ανακόψει τη ρωσική προέλαση. «Ο πρόεδρος Τραμπ, δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου, εξακολουθεί να επιλέγει μια στρατηγική για να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στην ουκρανική πλευρά», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του, η Κάγια Κάλας προειδοποίησε τις ΗΠΑ, να μην παραχωρήσουν στη Ρωσία κάτι που δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο πεδίο της μάχης. «Αυτή είναι σαφώς η λάθος προσέγγιση. Είναι, φυσικά, το ρωσικό εγχειρίδιο διαπραγματεύσεων», είπε. «Αυτή είναι η παγίδα στην οποία δεν πρέπει να πέσουμε».