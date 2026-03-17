Η Υπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας Κάγια Κάλλας, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να αναζητηθούν διπλωματικοί τρόποι ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ. Η δήλωσή της έγινε τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τους συμμάχους να στείλουν πολεμικά πλοία στην περιοχή για να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση, εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η Κάλλας παράλληλα εξήγησε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην ανταποκριθεί στρατιωτικά στο σχετικό αίτημα του Αμερικανού προέδρου, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ επιλέγει τη διπλωματία έναντι της στρατιωτικής εμπλοκής.

Η Κάλλας σε συνέντευξή της στο Reuters δήλωσε χαρακτηριστικά ότι:«Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει σε κίνδυνο τον λαό του στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να τα κρατήσουμε ανοιχτά, ώστε να μην έχουμε επισιτιστική κρίση, κρίση λιπασμάτων, αλλά και ενεργειακή κρίση».

Τέλος, ο Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες ασκεί σκληρή κριτική προς συμμάχους και εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών για την έλλειψη στήριξης στον πόλεμο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε χώρες που, όπως είπε, επί δεκαετίες επωφελήθηκαν από την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς να αναλαμβάνουν το ανάλογο βάρος ευθύνης.