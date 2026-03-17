Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σαΐντ Χατιμπζαντέχ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για ένα «νέο Βιετνάμ» σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης.

Σε αποκλειστική συνέντευξη στο Sky News, ο Χατιμπζαντέχ έστειλε σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ανάπτυξης Αμερικανών στρατιωτών στο ιρανικό έδαφος: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ».

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια νέα, παρατεταμένη σύγκρουση εάν αποφασίσουν να στείλουν δυνάμεις στο πεδίο. Τόνισε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να πολεμήσει όσο χρειαστεί, χωρίς να επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή σε διπλωματική λύση.

Αν και δεν απέκλεισε τις διαπραγματεύσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της πρέπει να παρουσιάσουν μια πρόταση ικανή να τερματίσει τη σύγκρουση οριστικά.

Όταν επανήλθε το ερώτημα για ενδεχόμενη παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος, ο Χατιμπζαντέχ επανέλαβε: «Απλώς διαβάστε τι συνέβη στο Βιετνάμ», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια μοίρα. «Καταλαβαίνουν ότι αυτοί που τους έσυραν σε αυτόν τον πόλεμο μπορούν να τους σύρουν και αυτούς σε ένα τέλμα», πρόσθεσε.

Απώλειες και κατηγορίες κατά του Ισραήλ

Η δήλωσή του ήρθε έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων που, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν αφήσει σχεδόν 1.500 Ιρανούς νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους, στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι απώλειες περιλαμβάνουν ακόμη περίπου 1.000 μη Ιρανούς, μεταξύ των οποίων 886 άτομα στον Λίβανο, 30 στο Ιράκ, επτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έξι στο Κουβέιτ, 12 στο Ισραήλ, τέσσερις στη Συρία, δύο στο Ομάν, δύο στη Σαουδική Αραβία και δύο στο Μπαχρέιν.

Δεκατρείς Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Γάλλος στρατιώτης έχουν επίσης χάσει τη ζωή τους. Ο Χατιμπζαντέχ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση, λέγοντας: «Θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές όταν έχουν να κάνουν με το Ιράν και να μην λαμβάνουν συμβουλές από εκείνους που δεν γνωρίζουν το Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο Νετανιάχου και το ισραηλινό καθεστώς έχουν τη δική τους ατζέντα να κάνουν αυτόν τον πόλεμο μια νίκη για αυτούς εις βάρος όλων».

Η αναφορά για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Αναφερόμενος στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι είναι «υγιής και υπεύθυνος», παρά το γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιήσει ακόμη δημόσια εμφάνιση.