Το Ισραήλ φέρεται να εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση εντός του Ιράν, στοχεύοντας τον ανώτατο ιρανό αξιωματούχο Αλί Λαριτζανί, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν ο Λαριτζανί, ο οποίος κατέχει τη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε από το πλήγμα.

Παράλληλα, άλλη πρόσφατη ισραηλινή επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος είχε ως στόχο τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Άκραμ αλ-Ατζούρι, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, σύμφωνα με πηγές του τομέα άμυνας.

Δηλώσεις του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εϊάλ Ζαμίρ, φάνηκε να επιβεβαιώνει τα στοιχεία της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια πρωινής ενημέρωσης, ανέφερε ότι «σημαντικά αποτελέσματα εξουδετέρωσης καταγράφηκαν τη νύχτα, με πιθανές επιπτώσεις στην πορεία της εκστρατείας και στις αποστολές των IDF» — σε μια φαινομενική αναφορά στο πλήγμα κατά του Λαριτζανί.

Ο Ζαμίρ πρόσθεσε: «Αυτό έρχεται να προστεθεί σε εξουδετερώσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν εναντίον εξωτερικών στοιχείων, επίσης συνδεδεμένων με την παλαιστινιακή σκηνή», αναφερόμενος στα στελέχη της Ισλαμικής Τζιχάντ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι «ανώτεροι επιχειρησιακοί παράγοντες που εμπλέκονταν σε τρομοκρατική δραστηριότητα από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη» κρύβονταν σε ασφαλές σπίτι στην Τεχεράνη, όταν δέχθηκαν το πλήγμα.