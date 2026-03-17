Κινέζοι γεωλόγοι ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν περισσότερους από 1.000 μετρικούς τόνους χρυσού κάτω από το κοίτασμα Wangu, στην κεντρική Κίνα — ποσότητα που αποτιμάται σε περίπου 600 δισεκατομμύρια γιουάν ή 85,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Η ανακάλυψη στην κομητεία Πινγκτζιάνγκ της επαρχίας Χουνάν χαρακτηρίζεται ως «υπεργιγαντιαίο» κοίτασμα.

Μέχρι στιγμής, μόνο ένα μέρος του χρυσού έχει επιβεβαιωθεί μέσω γεωτρήσεων, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία προέρχονται από υπολογιστικά μοντέλα που εξετάζουν στρώματα αρκετών χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια. Οι ειδικοί σημειώνουν πως, αν και η ανακάλυψη είναι εντυπωσιακή, τα δεδομένα ενδέχεται να αναθεωρηθούν καθώς προκύπτουν νέα ευρήματα.

Τι κρύβεται κάτω από το κοίτασμα Wangu

Το κοίτασμα Wangu βρίσκεται κάτω από δασώδεις λόφους στην κομητεία Πινγκτζιάνγκ, στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με το Γεωλογικό Γραφείο της επαρχίας Χουνάν, έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 40 φλέβες χρυσού σε βάθος περίπου 2.000 μέτρων, που περιέχουν συνολικά περίπου 300 μετρικούς τόνους επιβεβαιωμένου χρυσού.

Για να εξετάσουν βαθύτερα στρώματα, οι γεωλόγοι χρησιμοποίησαν τρισδιάστατη γεωλογική μοντελοποίηση, εντοπίζοντας τις φλέβες έως τα 3.000 μέτρα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν συνολικούς πόρους άνω των 1.000 μετρικών τόνων, με δείγματα που περιέχουν ορατό χρυσό και συγκεντρώσεις έως 138 γραμμάρια ανά τόνο.

Γιατί οι αναλυτές ζητούν προσεκτική ερμηνεία

Στον χώρο της εξόρυξης, οι πλήρως μετρημένες ποσότητες διαφέρουν από εκείνες που υπολογίζονται βάσει περιορισμένων δεδομένων. Μέχρι στιγμής, μόνο οι 300 μετρικοί τόνοι σε βάθος 2.000 μέτρων έχουν χαρτογραφηθεί με ακρίβεια στο Wangu, ενώ οι βαθύτερες εκτιμήσεις βασίζονται σε λιγότερες γεωτρήσεις και περισσότερες υποθέσεις.

Ειδικοί του World Gold Council επισημαίνουν ότι ο αριθμός των 1.000 τόνων πρέπει να θεωρείται προκαταρκτικός, έως ότου ολοκληρωθούν επιπλέον γεωτρήσεις και οικονομικές μελέτες. Παρά την επιφύλαξη αυτή, τονίζουν πως, εφόσον επιβεβαιωθεί, το κοίτασμα Wangu θα καταταγεί ανάμεσα στα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως.

Πηγή: ecoticias.com