Ο Joy Alukkas, ο Ινδός επιχειρηματίας πίσω από μία από τις μεγαλύτερες οικογενειακές αυτοκρατορίες κοσμηματοπωλείων παγκοσμίως, εκτιμά ότι οι τιμές του χρυσού θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Όπως δήλωσε, η τάση αυτή τροφοδοτείται από τη γεωπολιτική αστάθεια και την οικονομική αβεβαιότητα που εξακολουθούν να κυριαρχούν διεθνώς.

«Σε περιόδους παγκόσμιας έντασης, τα άτομα στρέφονται ενστικτωδώς στον χρυσό για ασφάλεια», ανέφερε ο Alukkas σε συνέντευξή του στο Bloomberg από το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ιρανικών αντιποίνων στην πόλη. «Τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, εκτός κι αν υπάρξουν ουσιαστικές βελτιώσεις στο ευρύτερο τοπίο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αμερικανική οικονομία και την παγκόσμια γεωπολιτική σταθερότητα, δεν προβλέπω σημαντική διόρθωση».

Ο Alukkas, 69 ετών, είναι πρόεδρος του Joyalukkas Group, που λειτουργεί σχεδόν 200 καταστήματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Η εταιρεία διαθέτει αποθέματα περίπου 16.000 κιλών χρυσού, σε μορφή ράβδων και κοσμημάτων, σύμφωνα με το Bloomberg. Η καθαρή περιουσία του εκτιμάται στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει του Bloomberg Billionaires Index.

Ο χρυσός έχει αυξηθεί περισσότερο από 75% τον τελευταίο χρόνο, ξεπερνώντας τα 5.000 δολάρια η ουγγιά, αφού έφτασε σε υψηλό τον Ιανουάριο. Η άνοδος αυτή ενισχύει την αξία των εμπορευμάτων της Joyalukkas, αν και ο ανεφοδιασμός σε υψηλότερες τιμές αυξάνει το κόστος κεφαλαίου. «Το κεφάλαιο κίνησης αυξάνεται και ο ανεφοδιασμός γίνεται με υψηλότερο κόστος», υπογράμμισε ο Alukkas.

Η πρόβλεψη του δισεκατομμυριούχου έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη Μέση Ανατολή. Τέλη του περασμένου μήνα, το Ιράν εξαπέλυσε εκατοντάδες πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον χωρών του Κόλπου ως αντίποινα για κοινές αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, πυρκαγιά στο Burj Al Arab και πλήγματα κοντά στο Palm Jumeirah.

Σύμφωνα με τους New York Times, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, Κατάρ και άλλα κράτη του Κόλπου. Την Τρίτη, ένα ύποπτο ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε χώρο στάθμευσης κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι.

Ο Alukkas σημείωσε ότι ένα μεμονωμένο περιφερειακό γεγονός σπάνια επηρεάζει δραστικά τις τιμές του χρυσού. «Για σημαντικές και διαρκείς αυξήσεις απαιτούνται παγκόσμιοι παράγοντες, όπως οι αλλαγές στα επιτόκια των ΗΠΑ, η αξία του δολαρίου, ο πληθωρισμός και η εμπιστοσύνη των επενδυτών», εξήγησε.

Μεγάλες τράπεζες συμμερίζονται την αισιοδοξία του Alukkas. Η J.P. Morgan προβλέπει ότι ο χρυσός θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 5.055 δολάρια ανά ουγγιά έως το τέταρτο τρίμηνο του 2026, ενώ δεν αποκλείει την πιθανότητα να αγγίξει τα 6.000 δολάρια μακροπρόθεσμα.

Η HSBC είχε δηλώσει τον Ιανουάριο ότι ο χρυσός θα μπορούσε να φτάσει τα 5.000 δολάρια το πρώτο εξάμηνο του έτους, αν και προειδοποίησε για ενδεχόμενη διόρθωση εφόσον αποκλιμακωθούν οι γεωπολιτικές εντάσεις. Το πολύτιμο μέταλλο σημείωσε άνοδο 64% το 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξησή του από το 1979.