Οι τιμές του χρυσού έπεσαν κάτω από το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά το πρωί της 16ης Μαρτίου για πρώτη φορά από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ και οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου διάβρωσαν τη ζήτηση για το μέταλλο που δεν αποδίδει τόκους, ενόψει μιας κρίσιμης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τη νομισματική πολιτική.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού Απριλίου στο χρηματιστήριο New York Comex έπεσαν κατά 0,88% στα 5.016,99 δολάρια ανά ουγγιά, με τις τιμές να αγγίζουν προσωρινά τα 4.971,30 δολάρια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η πτώση επεκτείνει μια απότομη υποχώρηση από το υψηλό των 5.420 δολαρίων των αρχών Μαρτίου, που σημειώθηκε μετά από συντονισμένες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε ιρανικές υποδομές που προκάλεσαν ένα κύμα προσφυγής σε περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου.

Η Κυριαρχία του Δολαρίου Υπερισχύει της Ζήτησης για Ασφαλή Καταφύγια

Η υποχώρηση από τα 5.420 δολάρια οφείλεται κυρίως στην ανοδική πορεία του δολαρίου ΗΠΑ, το οποίο έφτασε στο υψηλότερο σημείο τριμήνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, καθιστώντας τον χρυσό που εκφράζεται σε δολάρια πιο ακριβό για τους διεθνείς αγοραστές. Οι ανερχόμενες αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων — το 10ετές έφτασε στο 4,24% — έχουν εντείνει την πίεση αυξάνοντας το κόστος ευκαιρίας της κατοχής χρυσού, ο οποίος δεν παράγει εισόδημα.

«Ο χρυσός βρίσκεται σε αμυντική θέση παρά την αναταραχή στην αγορά, με τις τιμές του πετρελαίου σε τριψήφια επίπεδα να ενισχύουν το δολάριο λόγω φόβων για πληθωρισμό και μειωμένων προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων», δήλωσε στο Reuters ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade. Οι τιμές του αργού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που προκλήθηκαν από τη διακοπή των αποστολών πετρελαίου στη Μέση Ανατολή λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, έχουν παραδόξως επιβαρύνει τον χρυσό τροφοδοτώντας τις προσδοκίες για πληθωρισμό και σκοτεινιάζοντας τις προοπτικές για μειώσεις επιτοκίων.

Απόφαση της Fed και Προοπτικές Επιτοκίων

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς ξεκινά τη διήμερη συνεδρίασή της στις 17 Μαρτίου, με την απόφαση και τις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις να αναμένονται στις 18 Μαρτίου. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της, η πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων σταθερών στο 3,50%–3,75% ανερχόταν σε 98,1% στις 14 Μαρτίου. Οι αγορές βλέπουν ελάχιστες πιθανότητες για μείωση πριν από τα μέσα του έτους, με την και την να μετατοπίζουν και οι δύο τις προβλέψεις τους για την πρώτη μείωση στον Σεπτέμβριο, επικαλούμενες τους κινδύνους πληθωρισμού που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο διευθύνων οικονομολόγος της High Frequency Economics, Carl Weinberg, έχει προχωρήσει ακόμη περισσότερο, υποδεικνύοντας ότι η Fed θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Μαρτίου για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό από το πετρελαϊκό σοκ που προβλέπει ότι θα μπορούσε να φτάσει το 3,5% μέχρι το καλοκαίρι.

Η μακροπρόθεσμη ανοδική προοπτική παραμένει

Παρά την βραχυπρόθεσμη αδυναμία, οι μεγάλες τράπεζες διατηρούν υψηλούς στόχους τιμών για τον χρυσό. Η UBS προβλέπει 6.200 δολάρια ανά ουγγιά για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2026, με υποχώρηση στα 5.900 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, ενώ σε ένα ανοδικό σενάριο θα μπορούσε να φτάσει τα 7.200 δολάρια εάν κλιμακωθούν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι. Η J.P. Morgan έχει θέσει στόχο τέλους έτους στα 6.300 δολάρια, επικαλούμενη τις διαρθρωτικές αλλαγές στη διαφοροποίηση των αποθεματικών των κεντρικών τραπεζών και τις συνεχιζόμενες εισροές σε ETF.

Ο χρυσός παραμένει ανοδικός κατά περίπου 20% από την αρχή του έτους και κατά περίπου 76% σε ετήσια βάση, ακόμη και μετά τη διόρθωση. Το ερώτημα τώρα είναι εάν οι ενημερωμένες προβλέψεις της Fed την Τετάρτη θα σηματοδοτήσουν αρκετή υπομονή ως προς τα επιτόκια ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην βραχυπρόθεσμη πορεία του μετάλλου — ή εάν οι φόβοι για πληθωρισμό θα κρατήσουν το δολάριο στο τιμόνι.