Οι αγορές κρυπτονομισμάτων ανέκαμψαν την Τετάρτη, ανακτώντας έδαφος μετά τη σημαντική πτώση που είχε προκληθεί από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και αποτινάσσοντας τις πιέσεις που είχαν δεχθεί και άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Το Bitcoin σημείωσε άνοδο έως και 5,7%, ξεπερνώντας προσωρινά το όριο των 71.890 δολαρίων, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του σχεδόν μέσα σε έναν μήνα. Στις πρωινές συναλλαγές της Νέας Υόρκης υποχώρησε ελαφρώς, διαμορφούμενο γύρω στα 71.343 δολάρια. Αντίστοιχα, το Ether ενισχύθηκε έως και 6,3%, στα 2.092 δολάρια, με τις αγορές κρυπτονομισμάτων να κινούνται συνολικά ανοδικά.

Η μεγαλύτερη κρυπτονομισματική αγορά του κόσμου είχε περάσει δύσκολες ημέρες μετά την επίθεση των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων στο Ιράν το Σάββατο, όταν η τιμή του Bitcoin είχε πέσει έως τα 63.038 δολάρια. Έκτοτε, οι επενδυτές φάνηκαν να επιστρέφουν στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, με τα spot Bitcoin ETF στις ΗΠΑ να καταγράφουν εισροές άνω των 680 εκατ. δολαρίων τη Δευτέρα και την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.

«Πρόκειται για μια νίκη για τα κρυπτονομίσματα, δεδομένης της έντονης πτώσης που είχαν σημειώσει οι χρηματοπιστωτικές αγορές και ο χρυσός την προηγούμενη ημέρα», δήλωσε ο Alex Kuptsikevich, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της FxPro. «Ίσως κάποιοι επενδυτές βλέπουν τα crypto ως ασφαλές καταφύγιο».

Ευρύτερη ανάκαμψη στις διεθνείς αγορές

Τα προθεσμιακά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών κινήθηκαν ανοδικά, ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε επίσης άνοδο. Στην Ασία, ο βασικός δείκτης είχε καταγράψει τη μεγαλύτερη πτώση σχεδόν ενός έτους, με αιχμή τις νοτιοκορεατικές μετοχές. Ο χρυσός, αφού υποχώρησε προσωρινά κάτω από τα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη, επανήλθε πάνω από τα 5.180 δολάρια το πρωί της Τετάρτης.

«Ο χρυσός δυσκολεύεται καθώς οι αγορές ομολόγων αναπροσαρμόζουν τις προσδοκίες τους για τον πληθωρισμό», ανέφερε ο Fadi Aboualfa, επικεφαλής ερευνών της Copper Technologies Ltd. «Είναι πιθανό οι επενδυτές να τοποθετούνται πρόωρα σε κερδοσκοπικές θέσεις, προσδοκώντας χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής εάν ο πόλεμος παραταθεί».

Αβεβαιότητα και μεταβλητότητα

Παρά την ανάκαμψη, η υψηλή μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων και η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση καθιστούν αβέβαιη τη διάρκεια της ανόδου. Ο πόλεμος έχει εισέλθει στην πέμπτη ημέρα του, με το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν τις ανταλλαγές αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων. Σύμφωνα με αναφορές, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν και δεκάδες σε άλλες περιοχές, ενώ οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον θάνατο έξι στρατιωτών τους.

«Η κατάσταση παραμένει υπερβολικά εύθραυστη για να πούμε ότι έχει βρεθεί το κατώτατο σημείο», πρόσθεσε ο Kuptsikevich. «Το Bitcoin είναι ευάλωτο λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας των χρηματιστηριακών δεικτών, γεγονός που ωθεί τους θεσμικούς επενδυτές να μειώσουν τη μόχλευσή τους».

Με πληροφορίες από το Bloomberg