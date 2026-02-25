Συνεχείς αναταράξεις καταγράφει το τελευταίο διάστημα το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, το Bitcoin. Η μείωση της διάθεσης ανάληψης ρίσκου από μικρούς και μεγαλύτερους επενδυτές λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών και ανησυχιών για την πορεία της οικονομίας και του εμπορίου έχει οδηγήσει το Bitcoin σε σημαντική υποχώρηση.

Οι τιμές έφτασαν στα επίπεδα των 63.400 δολαρίων πριν κινηθούν στα 65.000 δολάρια και διαμορφώνονται σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2025.

Οι ανησυχίες των αγορών είναι πολλές. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τις ΗΠΑ συνεχίζονται με την απειλή επιθέσεων από την Ουάσιγκτον. Στο μέτωπο του εμπορίου και μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου την Παρασκευή να ακυρώσει τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε άμεσα σχέδια για την αντικατάσταση των προηγούμενων δασμών με έναν νέο, οριζόντιο φόρο 15% στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ. Τα κρυπτονομίσματα επηρεάστηκαν επιπλέον από έκθεση της Citrini Research που παρουσίαζε τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να θέσει η Τεχνητή Νοημοσύνη σε διάφορα τμήματα της παγκόσμιας οικονομίας, ανέφερε το Bloomberg.

Υποχώρηση 19% μέσα στο μήνα

Το κρυπτονόμισμα έχει υποχωρήσει περίπου κατά 19% μέσα τον Φεβρουάριο, οδεύοντας προς τη χειρότερη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο του 2022. Εκείνη τη χρονιά η κατάρρευση του stablecoin TerraUSD είχε πυροδοτήσει αλυσιδωτή σειρά χρεοκοπιών που περιελάμβανε το hedge fund κρυπτονομισμάτων Three Arrows Capital και την δανείστρια εταιρεία BlockFi.

Το Bitcoin βρίσκεται επίσης καθοδόν για πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, θα είναι το μεγαλύτερο σερί απωλειών από το 2018. Εκείνη τη χρονιά είχε καταγραφεί περίοδος έντονης πτώσης για τις αγορές κρυπτονομισμάτων που είχε ξεκινήσει μετά από κατάρρευση αρχικής έκρηξης προσφοράς τους στις διεθνείς αγορές.

Από το ρεκόρ στην πτώση

Το Bitcoin νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε χάσει όλα τα κέρδη που είχε γνωρίσει από τότε που ο Τραμπ επανεξελέγη, το Νοέμβριο του 2024. Οι ελπίδες ότι η δεύτερη θητεία του Τραμπ θα είναι πολύ πιο φιλική προς τα κρυπτονομίσματα είχαν οδηγήσει το Bitcoin τον περασμένο Οκτώβριο σε επίπεδα ρεκόρ ακόμη και πάνω από τα 126.000 δολάρια. Έκτοτε όμως μαζικές και διαρκείς πωλήσεις έφεραν τους επενδυτές σε κρυπτονομίσματα σε δύσκολη θέση. Η ευρύτερη αγορά κρυπτονομισμάτων έχει δει την κεφαλαιοποίησή της να μειώνεται κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, με τα μικρότερα τέτοια κρυπτονομίσματα να έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά.

Η αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζει να είναι εύθραυστη, με τους συμμετέχοντες στην αγορά να βασίζονται σε μια στήριξη στα επίπεδα των 60.000 δολαρίων, ανέφεραν στο Bloomberg στελέχη της Orbit Markets. Η μακροοικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει τώρα την αγορά, από τις γεωπολιτικές εντάσεις στο Ιράν έως την έξαρση των δασμών των ΗΠΑ και μπορεί να οδηγήσει σε μια ακόμη δοκιμασία αυτού του επιπέδου τιμών, προσέθεταν.

Το νόμισμα του Τραμπ

Το σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin) της οικογένειας Τραμπ, το USD1, υποχώρησε στις αρχές της εβδομάδος για λίγο κάτω από την τιμή αναφοράς του 1 δολαρίου, σε περίπου 0,994 δολάρια, αλλά ανέκαμψε γρήγορα. Εκπρόσωπος της World Liberty Financial, η οποία υποστηρίζει το USD1, δήλωσε στο Reuters ότι οι ομάδες ασφάλειας της «απέκρουσαν με επιτυχία μια συντονισμένη επίθεση» στο stablecoin.

Η World Liberty, η οποία ιδρύθηκε το 2024 από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τους τρεις γιους του και ομάδα συνεργατών, ανέφερε ανάρτηση στο X.com ότι οι λογαριασμοί X των συνιδρυτών της είχαν προσπελαστεί χωρίς άδεια. Δεν κατονόμασε ποιοι. Δεν υπήρξε παραβίαση των ψηφιακών συμβολαίων και πορτοφολιών πίσω από το WLFI ή το USD1, αναφερόταν. Το USD1 είναι το πέμπτο μεγαλύτερο stablecoin με βάση την κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης του κλάδου, την CoinGecko.com.