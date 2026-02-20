To Bitcoin βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και το θέμα είναι πότε θα ολοκληρωθεί αυτή, αν δηλαδή θα υπάρξει ένα όριο σε αυτήν την πτώση.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έχει χάσει περίπου 47% της αξίας του από το ιστορικό υψηλό των $126.080 στις 6 Οκτωβρίου 2025, διαπραγματευόμενο κοντά στα $67.000 στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Τον Φεβρουάριο, σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από την κατάρρευση του FTX το 2022, υποχωρώντας σχεδόν 14% και αγγίζοντας τα $60.000.

Η βουτιά προκάλεσε ίλιγγο στην αγορά, ενώ οι αναζητήσεις στο Google για τη φράση το «Bitcoin πάει στο μηδέν» εκτοξεύθηκαν σε νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Google Trends, αγγίζοντας βαθμολογία 100 — την υψηλότερη των τελευταίων 3,5 ετών.

Η πρόσφατη κατάρρευση δεν αποδίδεται σε δομικά προβλήματα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, αλλά σε συνδυασμό μακροοικονομικών εξελίξεων και πολιτικών γεγονότων και συσχετισμών. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent ενώπιον του Κογκρέσου στις 4 Φεβρουαρίου, όπου απέκλεισε ρητά οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση ή διάσωση της αγοράς Bitcoin.

Παράλληλα, η στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, η οποία διατηρεί τα επιτόκια στο 3,50–3,75% με τον Πρόεδρο Powell να δηλώνει πως η Fed «δεν βιάζεται να τα μειώσει», περιόρισε την επενδυτική διάθεση για ρίσκο. Η κυβέρνηση Trump, με τις ανανεωμένες απειλές για δασμούς σε αυτοκίνητα, ημιαγωγούς και φαρμακευτικά προϊόντα, ενίσχυσε περαιτέρω την αβεβαιότητα στις αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της VanEck, στις 5 Φεβρουαρίου το Bitcoin σημείωσε πτώση -6,05 τυπικών αποκλίσεων, καταγράφοντας μία από τις ταχύτερες ημερήσιες καταρρεύσεις στην ιστορία του, ξεπερνώντας ακόμη και την ταχύτητα της πτώσης της FTX (-4,07σ).

Η πτώση οδήγησε σε μαζικές εκκαθαρίσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης άνω των 16 δισ. δολαρίων μέσα σε 10 ημέρες, σύμφωνα με την Coinglass. Στις 1 Φεβρουαρίου, γνωστή πλέον ως «Μαύρη Κυριακή II», 2,2 δισ. δολάρια σε θέσεις long εξαϋλώθηκαν σε ένα 24ωρο.

Τα αμερικανικά spot Bitcoin ETF κατέγραψαν καθαρές εκροές 2,5 δισ. δολαρίων από την αρχή του έτους, μειώνοντας τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στα 83,6 δισ. δολάρια. Το iShares Bitcoin Trust σημείωσε μόνο στις 18 Φεβρουαρίου εκροές 84 εκατ. δολαρίων, τη μεγαλύτερη ημερήσια απόσυρση από την έναρξη λειτουργίας του.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η πτωτική πορεία ίσως δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα δεδομένα από options δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για put στα $40.000, με συνολική ονομαστική αξία 490 εκατ. δολαρίων. Η CryptoQuant εκτιμά ότι ο πιθανός πυθμένας βρίσκεται μεταξύ $56.000 και $60.000, βάσει ιστορικών τάσεων.

Το CNBC σημειώνει ότι η πτώση 50% του Bitcoin ευθυγραμμίζεται με τις μέσες απώλειες των προηγούμενων bear markets, όπου η διόρθωση από κορυφή σε πυθμένα έφτανε περίπου το 75%. Όπως δήλωσε αναλυτής στο Binance, οι κύριοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν «το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης, μια νέα νομισματική σύσφιξη ή συστημικά γεγονότα που θα πλήξουν την εμπιστοσύνη».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Nic Puckrin του Coin Bureau, ιστορικά το Bitcoin έχει σημειώσει μέση άνοδο άνω του 300% μέσα σε 12 μήνες μετά από περιόδους ακραίου φόβου.