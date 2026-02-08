Bitcoin και Binance βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής στις 6 Φεβρουαρίου, όταν ένα αδρανές πορτοφόλι που συνδέεται με τον πρώην CEO της BitForex, Garrett Jin, μετέφερε περίπου 5.000 BTC στην πλατφόρμα. Η συναλλαγή αυτή, αξίας περίπου 351 εκατομμυρίων δολαρίων, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων και ανησυχίες για πιθανή πίεση πώλησης.

Η μεταφορά προήλθε από το πορτοφόλι που οι αναλυτές on-chain αναγνωρίζουν ως «OG 10/11», ενεργό από το 2013, όταν το Bitcoin βρισκόταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε δύο ώρες, γεγονός που οδήγησε τον trader της Binance, Eugene Ng Ah Sio, να ανακοινώσει ότι κλείνει τις μακροπρόθεσμες θέσεις του.

«Δεν θέλω να γίνω η ρευστότητα της εξόδου του», δήλωσε ο Ng μέσω του καναλιού του στο Telegram, χρησιμοποιώντας τον όρο exit liquidity, που περιγράφει τους επενδυτές των οποίων οι αγορές επιτρέπουν σε μεγάλους κατόχους να πουλήσουν χωρίς να καταρρεύσει η τιμή. Η κίνησή του θεωρήθηκε προληπτική ενέργεια απέναντι σε ενδεχόμενη πτώση της αγοράς.

Η στάση αυτή αποτέλεσε μεταστροφή από την προηγούμενη τοποθέτησή του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα είχε ενθαρρύνει την αγορά Bitcoin παρά την πτώση των τιμών, λέγοντας πως πρέπει να «αγοράζεις όταν τρέχει αίμα στους δρόμους». Αργότερα εξήγησε πως οι συνθήκες είχαν γίνει πιο δύσκολες, επιλέγοντας μόνο θέσεις με ευνοϊκή σχέση κινδύνου και απόδοσης.

Οι μεγάλες καταθέσεις σε κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια, όπως η Binance, θεωρούνται συχνά ένδειξη επικείμενης πώλησης, καθώς επιτρέπουν τη γρήγορη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων. Η on-chain ανάλυση της Lookonchain αποκάλυψε ότι η διεύθυνση κατάθεσης που χρησιμοποίησε το πορτοφόλι του Garrett Jin ταυτίζεται με εκείνη που είχε χρησιμοποιήσει η Trend Research, εταιρεία συνδεδεμένη με τον Yi Lihua της LD Capital.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η Trend Research μετέφερε 7,989 εκατομμύρια USDT σε μια ενδιάμεση διεύθυνση μία ημέρα πριν από τη συναλλαγή του Jin. Δύο ώρες πριν την αποκάλυψη, ο Jin είχε μεταφέρει 10.000 ETH στην ίδια διεύθυνση, με τα κεφάλαια να καταλήγουν τελικά στο ίδιο hot wallet της Binance.

Η Lookonchain σημείωσε ότι οι διευθύνσεις κατάθεσης στην Binance είναι κατά κανόνα μοναδικές για κάθε χρήστη, χωρίς να αποκλείει ωστόσο το ενδεχόμενο σύμπτωσης ή κοινής χρήσης μέσω OTC desks. Παρά ταύτα, η εμφάνιση πανομοιότυπων διευθύνσεων από ανεξάρτητους κατόχους θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.

Το παρελθόν και οι κινήσεις του Garrett Jin

Ο Jin διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της BitForex από το 2017 έως το 2020. Το ανταλλακτήριο βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών μετά από κατηγορίες για πλαστογράφηση όγκων συναλλαγών και προειδοποίηση από τον Οργανισμό Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Ιαπωνίας για λειτουργία χωρίς άδεια.

Τον Φεβρουάριο του 2024, περίπου 57 εκατομμύρια δολάρια εξαφανίστηκαν από το hot wallet της BitForex, οδηγώντας σε πάγωμα αναλήψεων και αναστολή λειτουργιών. Έρευνες on-chain τον Οκτώβριο του 2025 συνέδεσαν τον Jin με μια λεγόμενη «φάλαινα» του Hyperliquid, η οποία φέρεται να διαχειρίζεται πάνω από 100.000 BTC.

Η συγκεκριμένη οντότητα είχε πραγματοποιήσει short θέση ύψους 735 εκατομμυρίων δολαρίων, αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη κατά τη διάρκεια πτώσης της αγοράς. Ο Jin αρνήθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη σύνδεσή του με το πορτοφόλι.

Το πορτοφόλι που συνδέεται με τον Jin εκτιμάται ότι εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά αποθέματα κρυπτονομισμάτων. Οι αναλυτές εντοπίζουν πάνω από 30.000 BTC σε σχετιζόμενες διευθύνσεις, ενώ η πρόσφατη κατάθεση της 6ης Φεβρουαρίου εντάσσεται σε μια σειρά μεγάλων κινήσεων που παρατηρούνται από τα τέλη του 2025 έως τις αρχές του 2026, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάθεσης 5.152 BTC τον Δεκέμβριο του 2025, αξίας 444 εκατομμυρίων δολαρίων.