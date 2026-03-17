Ρωσική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βιομηχανικές, λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς στο νότιο τμήμα της περιοχής.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν κατασβέστηκαν γρήγορα. Τόνισε επίσης ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την επίθεση.

Όπως διευκρίνισε, οι κρίσιμες υποδομές της περιφέρειας συνεχίζουν να λειτουργούν με εφεδρική παροχή ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία βασικών υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος της πόλης Ισμαήλ, του μεγαλύτερου ουκρανικού λιμανιού στον Δούναβη που βρίσκεται απέναντι από τη Ρουμανία, δήλωσε ότι η πόλη δέχθηκε «μαζική» ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υποδομές και κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα. Παράλληλα, το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό θραυσμάτων από drones που φέρεται να κατέπεσαν κοντά στο χωριό Πλαούρου, στην αντίπερα όχθη του Δούναβη, ύστερα από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, την ίδια στιγμή, οι ρωσικές αντιαεροπορικές δυνάμεις κατέρριψαν 206 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων 43 στην περιοχή της Μόσχας.