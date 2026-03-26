Ισραηλινές δυνάμεις φέρονται να σκότωσαν τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρεζά Τανγκσίρι, στο Μπαντάρ Αμπάς. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση ούτε από το Ιράν ούτε από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με το περιστατικό.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο N12, ο Τανγκσίρι ήταν ο αξιωματούχος που θεωρούνταν «υπεύθυνος για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ». Από το 2018 υπηρετούσε στη θέση του διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν–Ιράκ είχε διατελέσει διοικητής ναυτικής ταξιαρχίας.

Αργότερα ανέλαβε την ηγεσία της 1ης Ναυτικής Περιφέρειας του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGCN) στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από ισραηλινό πλήγμα.

Ο ρόλος του Τανγκσίρι στα Στενά του Ορμούζ

Ο Τανγκσίρι συγκαταλεγόταν στα ελάχιστα υψηλόβαθμα στελέχη που είχαν επιβιώσει από προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας, οι οποίες αποδίδονται σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Έμπειρος στρατιωτικός, είχε καθοριστική συμβολή στην απόφαση του Ιράν να προχωρήσει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Το Ιράν ασκεί αυστηρό έλεγχο στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, παρεμποδίζοντας πλοία που θεωρεί ότι συνδέονται με τις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ επιτρέπει τη διέλευση περιορισμένου αριθμού άλλων.

Σε περίοδο ειρήνης, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική τους σημασία.

Η πίεση της Τεχεράνης έχει οδηγήσει σε δραματική πτώση της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Οι ημερήσιες μεταφορές ενέργειας μέσω των Στενών έχουν μειωθεί κατά 95%. Κανονικά, περίπου 120 πλοία περνούν καθημερινά, όμως από την 1η έως τις 25 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν μόλις 155 διελεύσεις, σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Kpler.

Από αυτές, οι 99 αφορούσαν δεξαμενόπλοια πετρελαίου και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου, κυρίως με ανατολική κατεύθυνση. Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 καταγράφηκαν μόλις δύο διελεύσεις, και οι δύο με δυτική πορεία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν δημιουργεί ένα de facto «καθεστώς διοδίων», με ορισμένα πλοία να καταβάλλουν πληρωμές ακόμη και σε κινεζικά γουάν για να εξασφαλίσουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.