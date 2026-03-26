Το Ιράν ενισχύει την άμυνά του στο νησί Χαργκ, εγκαθιστώντας παγίδες και επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται προετοιμασία για πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο τον έλεγχο του νησιού.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να εξετάζει τη χρήση αμερικανικών δυνάμεων για την κατάληψη του μικρού νησιού στον βορειοανατολικό Περσικό Κόλπο — ενός κρίσιμου οικονομικού κόμβου για το Ιράν, καθώς από εκεί διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου. Όπως μετέδωσε το CNN, μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης προς την Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ωστόσο για τους σοβαρούς κινδύνους που θα συνεπαγόταν μια χερσαία επιχείρηση, επισημαίνοντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες. Το νησί διαθέτει πολυεπίπεδη άμυνα και, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν μεταφερθεί εκεί φορητά αντιαεροπορικά συστήματα τύπου MANPADs.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες κατά προσωπικού και αρμάτων γύρω από το νησί, ακόμη και στις ακτές όπου θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί απόβαση, εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσιζε να προχωρήσει. Σύμμαχοι του προέδρου εκφράζουν αμφιβολίες για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας επιχείρησης, καθώς η κατάληψη του νησιού δεν θα έλυνε τα προβλήματα που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ και την επιρροή του Ιράν στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το Αμερικανικό Κεντρικό Στρατηγείο (CENTCOM) αρνήθηκε να σχολιάσει τις ιρανικές κινήσεις στο Χαργκ.

Αεροπορικές επιχειρήσεις και διεθνείς αντιδράσεις

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη πραγματοποιήσει πλήγματα στο νησί στις 13 Μαρτίου, με το Κεντρικό Στρατηγείο να ανακοινώνει ότι επλήγησαν 90 στόχοι, μεταξύ των οποίων αποθήκες ναρκών και πυραύλων. Ο Τραμπ δήλωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις απέφυγαν να πλήξουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις «για λόγους ευπρέπειας».

Ισραηλινή πηγή εξέφρασε ανησυχία ότι μια επιχείρηση κατάληψης του Χαργκ θα μπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις με ιρανικά drones ή πυραύλους, οδηγώντας σε απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. «Η ελπίδα είναι να μην αναλάβουν αυτό το ρίσκο και να περιοριστούν σε πλήγματα κατά των πετρελαϊκών πεδίων», ανέφερε η ίδια πηγή.

Ο απόστρατος ναύαρχος Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί «είναι ευφυείς και αδίστακτοι» και θα επιχειρήσουν να προκαλέσουν «μέγιστες απώλειες» στις αμερικανικές δυνάμεις, τόσο στη θάλασσα όσο και στο έδαφος.

Προειδοποιήσεις από την Τεχεράνη

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής προειδοποίησε τους «εχθρούς» της χώρας να μην επιχειρήσουν την κατάληψη ιρανικών νησιών. Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε στην πλατφόρμα X ότι «όλες οι κινήσεις των εχθρών βρίσκονται υπό πλήρη παρακολούθηση» και πως οποιαδήποτε απόπειρα θα οδηγήσει σε «ανελέητες επιθέσεις» κατά κρίσιμων υποδομών της περιοχής.

Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι «παρακολουθούνται στενά όλες οι αμερικανικές κινήσεις στην περιοχή, ιδίως οι μετακινήσεις στρατευμάτων».

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατιωτικές δυνάμεις

Το νησί Χαργκ έχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν, γεγονός που απαιτεί ισχυρή δύναμη απόβασης, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον αμερικανικό σχεδιασμό. Δύο μονάδες Πεζοναυτών, εξειδικευμένες σε αποβατικές και επιθετικές επιχειρήσεις, έχουν ήδη αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή, συνοδευόμενες από χιλιάδες στρατιώτες, πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Περίπου 1.000 στρατιώτες της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας αναμένεται επίσης να μετακινηθούν στην περιοχή. Παράλληλα, το CENTCOM διατηρεί συνεχή εναέρια επιτήρηση του νησιού, εντοπίζοντας αλλαγές στο έδαφος που υποδεικνύουν την τοποθέτηση παγίδων.

Οι προηγούμενοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ έχουν αποδυναμώσει τμήμα της ιρανικής αεράμυνας, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων HAWK και αντιαεροπορικών πυροβόλων Oerlikon, σύμφωνα με τον Σταυρίδη.

Διπλωματικές πιέσεις και εναλλακτικά σενάρια

Παρά τη φθορά των ιρανικών αμυνών, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν ευάλωτες σε πυραυλικές και μη επανδρωμένες επιθέσεις λόγω της εγγύτητας του νησιού με τις ιρανικές ακτές. Πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να αξιολογεί αν η επιχείρηση αξίζει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με το CNN, χώρες του Κόλπου καλούν την Ουάσινγκτον να αποφύγει χερσαίες επιχειρήσεις, εκφράζοντας φόβους για υψηλές απώλειες και ιρανικά αντίποινα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Αντιθέτως, ζητούν την πλήρη εξουδετέρωση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων πριν από τη λήξη της σύγκρουσης.

Ο Σταυρίδης πρότεινε ως εναλλακτική έναν ναυτικό αποκλεισμό του Χαργκ, που θα απέκοπτε τις εξαγωγές πετρελαίου χωρίς αποβίβαση στρατευμάτων. «Αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς να πατήσουν στρατεύματα στη στεριά», δήλωσε χαρακτηριστικά.