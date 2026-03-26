Μια απόφαση με έντονο συμβολικό, πολιτικό και ηθικό βάρος έλαβε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, αναγνωρίζοντας τη δουλεία των Αφρικανών κατά το διατλαντικό δουλεμπόριο ως «το βαρύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». Η πρωτοβουλία, που κατατέθηκε από τη Γκάνα, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο καμπής στη διεθνή συζήτηση για τη μνήμη, τη δικαιοσύνη και τις επανορθώσεις.

Η απόφαση υπερψηφίστηκε από 123 χώρες, ενώ τρεις –οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Αργεντινή– καταψήφισαν. Πενήντα δύο κράτη, μεταξύ αυτών το Ηνωμένο Βασίλειο και χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση, επέλεξαν να απόσχουν, αντανακλώντας τις βαθιές πολιτικές και νομικές διαφωνίες που εξακολουθούν να περιβάλλουν το ζήτημα.

Η απόφαση δεν έχει δεσμευτική νομική ισχύ, όπως συμβαίνει με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, ωστόσο φέρει σημαντικό πολιτικό βάρος, καθώς εκφράζει τη βούληση της διεθνούς κοινότητας. Πέρα από τον χαρακτηρισμό της δουλείας, καλεί τα κράτη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επίσημων απολογιών, αλλά και τη δημιουργία ταμείου επανορθώσεων για τις συνέπειες του δουλεμπορίου.

Η ιστορική αυτή αναγνώριση έρχεται να φωτίσει μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας. Μεταξύ του 1500 και του 1800, εκτιμάται ότι 12 έως 15 εκατομμύρια Αφρικανοί απήχθησαν και μεταφέρθηκαν βίαια στην αμερικανική ήπειρο, όπου εξαναγκάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, σε απάνθρωπες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Γκάνας, John Mahama, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική ευθύνη απέναντι στη μνήμη εκατομμυρίων θυμάτων», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα προς την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Samuel Okudzeto Ablakwa, ξεκαθάρισε ότι το αίτημα για επανορθώσεις δεν αφορά οικονομικό όφελος κυβερνήσεων, αλλά τη στήριξη εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων για τις κοινότητες που εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της δουλείας.

Το ζήτημα των επανορθώσεων έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια. Η Αφρικανική Ένωση έχει θέσει το 2025 ως έτος «επανορθωτικής δικαιοσύνης», ενώ και η Κοινοπολιτεία των Εθνών έχει καλέσει σε διάλογο για το θέμα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η αναγνώριση ότι οι συνέπειες της δουλείας δεν περιορίζονται στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να επηρεάζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, μέσω ανισοτήτων, ρατσισμού και οικονομικής υστέρησης.

Ωστόσο, σημαντικές χώρες απορρίπτουν την ιδέα των επανορθώσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει νομική βάση για αποζημιώσεις, καθώς οι πρακτικές αυτές δεν θεωρούνταν παράνομες την εποχή που πραγματοποιήθηκαν. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει τη φρίκη του δουλεμπορίου, αλλά εκφράζει επιφυλάξεις για τη νομική διατύπωση της απόφασης και τις πιθανές της συνέπειες.

Ένα ακόμη κρίσιμο σημείο αφορά το ποιοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν δικαιούχοι επανορθώσεων, αλλά και με ποια μορφή θα μπορούσαν αυτές να υλοποιηθούν. Οι προτάσεις κυμαίνονται από οικονομικές αποζημιώσεις έως επενδύσεις σε εκπαίδευση, υποδομές και πολιτιστικά προγράμματα.

Η απόφαση περιλαμβάνει επίσης έκκληση για την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που αφαιρέθηκαν κατά την αποικιοκρατική περίοδο, ενισχύοντας το αίτημα πολλών αφρικανικών χωρών για αποκατάσταση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.

Πέρα από τις πολιτικές και νομικές διαστάσεις, η αναγνώριση αυτή έχει βαθύ συμβολικό χαρακτήρα. Επιχειρεί να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα ξεχαστεί και να ενισχύσει την παγκόσμια συνείδηση γύρω από τις συνέπειες της δουλείας.

Σε μια εποχή όπου οι συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιστορική ευθύνη βρίσκονται στο προσκήνιο, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν κλείνει το ζήτημα – αντίθετα, ανοίγει έναν νέο κύκλο διαλόγου. Έναν διάλογο που αφορά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το πώς οι κοινωνίες του σήμερα θα επιλέξουν να το αντιμετωπίσουν.