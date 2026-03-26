Δύο μυστηριώδη βίντεο που αναρτήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στο X και στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης προκάλεσαν αναστάτωση και πλήθος εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ένα από αυτά διαγράφηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την ανάρτησή του.

Το πρώτο βίντεο, τραβηγμένο με κινητό τηλέφωνο, δείχνει τα πόδια μιας γυναίκας, ενώ ακούγεται μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «Θα εκτοξευτεί σύντομα, σωστά;». Η διάρκειά του είναι μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα, γεγονός που ενίσχυσε το μυστήριο γύρω από την προέλευσή του.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Το δεύτερο βίντεο εμφανίζει μια μαύρη οθόνη με «παράσιτα» και ήχο ειδοποίησης κινητού. Σε ένα καρέ διακρίνεται η αμερικανική σημαία, ενώ η ανάρτηση συνοδεύεται από emoji κινητού και ήχου, χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις.

Οι δύο αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Πολλοί χρήστες του διαδικτύου υπέθεσαν ότι είτε οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου χακαρίστηκαν είτε κάποιος αξιωματούχος επιχειρεί να στείλει μήνυμα με αινιγματικό τρόπο.

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη τοποθέτηση σχετικά με το περιστατικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τα βίντεο να αναρτήθηκαν σκόπιμα ή κατά λάθος.