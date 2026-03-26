Επίθεση με drone δέχθηκε τουρκικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στον Βόσπορο, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές και την κινητοποίηση των αρχών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα.

Το τουρκικό δεξαμενόπλοιο «ALTURA», που μετέφερε αργό πετρέλαιο, επλήγη από καμικάζι UAV και IDU περίπου 15 μίλια ανοικτά του Βοσπόρου. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στο κατάστρωμα και στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για σοβαρές φθορές χωρίς να τίθεται άμεσα σε κίνδυνο η ασφάλεια του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του δεξαμενόπλοιου, ενώ στο μηχανοστάσιο εισέρχεται νερό. Το πλοίο υπέστη φθορές τόσο στο εξωτερικό όσο και στα εσωτερικά του συστήματα.

Δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί, ενώ τα 27 μέλη του τουρκικού πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Φορτίο και διαδρομή του πλοίου

Το δεξαμενόπλοιο μετέφερε περίπου 140.000 τόνους πετρελαίου, γεγονός που εντείνει τη σημασία του περιστατικού για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Είχε αναχωρήσει από τη Ρωσία και, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, είχε αγκυροβολήσει τελευταία φορά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Επιχείρηση διάσωσης

Μετά το σήμα κινδύνου, οι τουρκικές αρχές αντέδρασαν άμεσα. Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Ακτοφυλακής, υπηρεσίες ασφάλειας των ακτών και το πλοίο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών «Nene Hatun». Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης και την αποτροπή διαρροής πετρελαίου.

Άγνωστα τα αίτια

Παρά τη σοβαρότητα του συμβάντος, τα αίτια της επίθεσης και της έκρηξης παραμένουν άγνωστα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις τουρκικές αρχές σχετικά με το αν το περιστατικό συνδέεται με στοχευμένη ενέργεια κατά του πλοίου.