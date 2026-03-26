Το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο να διαθέσει όπλα που προορίζονται για την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εξαντλεί ορισμένα από τα πιο κρίσιμης σημασίας πυρομαχικά του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με τρία άτομα που επικαλείται η Washington Post. Η κίνηση εξετάζεται ερήμην των εταίρων στο ΝΑΤΟ.

Παρόλο που δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση για την αναδρομολόγηση του εξοπλισμού, η μεταφορά θα υπογράμμιζε τους αυξανόμενους συμβιβασμούς που απαιτούνται για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν, όπου η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει χτυπήσει περισσότερους από 9.000 στόχους σε λίγο λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μαχών.

Τα όπλα που θα μπορούσαν να μη δοθούν στην Ουκρανία περιλαμβάνουν πυραύλους αναχαίτισης που παραγγέλθηκαν μέσω ενός προγράμματος του ΝΑΤΟ που ξεκίνησε πέρυσι, στο οποίο οι χώρες εταίροι αγοράζουν αμερικανικά όπλα για το Κίεβο, ανέφεραν οι τρεις πηγές.

Το πρόγραμμα PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) έχει διασφαλίσει τη ροή επιλεγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού προς το Κίεβο, ακόμη και όταν η κυβέρνηση Τραμπ έχει διακόψει το μεγαλύτερο μέρος της άμεσης βοήθειας ασφαλείας του Πενταγώνου.

Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι το Υπουργείο Άμυνας θα «διασφαλίσει ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και αυτές των συμμάχων και εταίρων μας έχουν ό,τι χρειάζονται για να πολεμήσουν και να κερδίσουν», αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δεν διευκρίνισε εάν η στρατιωτική συμμαχία γνωρίζει ή ανησυχεί για μια πιθανή αναδρομολόγηση αμερικανικού εξοπλισμού. Ο αξιωματούχος ανέφερε σε email ότι οι χώρες «συνεχίζουν να συνεισφέρουν στο PURL και ο εξοπλισμός ρέει συνεχώς στην Ουκρανία».

Από το περασμένο καλοκαίρι, σημείωσε ο αξιωματούχος, η πρωτοβουλία έχει προμηθεύσει το 75% των πυραύλων για τις συστοιχίες Patriot της Ουκρανίας και σχεδόν όλα τα πυρομαχικά που χρησιμοποιούνται στα άλλα συστήματα αεράμυνας.

Οι βασικοί Ευρωπαίοι υποστηρικτές του Κιέβου έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό των ουκρανικών δυνάμεων από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Το πρόγραμμα προσέφερε μια λύση για την Ουκρανία ώστε να συνεχίσει να προμηθεύεται αμερικανικά όπλα, εφόσον οι Ευρωπαίοι πληρώνουν τον λογαριασμό. Η συμφωνία παρείχε στον Τραμπ μια πολιτική νίκη και έναν τρόπο για το ΝΑΤΟ να κατευνάσει τους φόβους ότι το Κίεβο θα μπορούσε να μείνει εκτεθειμένο από τη φιλοδοξία της κυβέρνησης για μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.