Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε βιντεοσκοπημένη δήλωση την Πέμπτη, στην οποία τόνισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει με αποφασιστικότητα ιρανικούς στόχους, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την εξάλειψη του διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

«Συνεχίζουμε να χτυπάμε δυναμικά τους στόχους του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου στο μήνυμά του, υπογραμμίζοντας τη συνέχιση των επιχειρήσεων κατά ιρανικών δυνάμεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι «χθες το βράδυ εξουδετερώσαμε τον διοικητή του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης», περιγράφοντας τον ως πρόσωπο που «έχει πολύ αίμα στα χέρια του» και ηγείτο του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, η επιχείρηση αυτή αποτελεί «ένα ακόμη παράδειγμα του στενού συντονισμού μεταξύ ημών και των φίλων μας στις Ηνωμένες Πολιτείες», με στόχο όπως είπε «την επίτευξη των στόχων του πολέμου».