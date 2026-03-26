Το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικά σχέδια για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήση χερσαίων δυνάμεων και μαζικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο πηγές που επικαλείται το Axios.

Η πιθανότητα μιας δραματικής στρατιωτικής κλιμάκωσης αυξάνεται εάν δεν υπάρξει πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες, ειδικά σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά. Ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι μια συντριπτική επίδειξη ισχύος θα μπορούσε να επηρεάσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ή να επιτρέψει στον Τραμπ να παρουσιάσει πολιτική νίκη.

Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου. Πολλά από τα σενάρια που εξετάζονται, ωστόσο, ενέχουν τον κίνδυνο να παρατείνουν τη σύγκρουση αντί να οδηγήσουν σε άμεσο τέλος.

Οι τέσσερις επιλογές «τελικού χτυπήματος»

Αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις βασικές στρατιωτικές επιλογές που, σύμφωνα με το Axios, θα μπορούσε να εξετάσει ο Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Εισβολή στο νησί Λαράκ, που βοηθά τον ιρανικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και φιλοξενεί στρατιωτικά καταφύγια και ραντάρ.

Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών που ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ.

Ναυτικός αποκλεισμός ή κατάσχεση πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός έχει εκπονήσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την ασφάλιση ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ως εναλλακτική, εξετάζονται ευρείες αεροπορικές επιθέσεις για την αποτροπή πρόσβασης του Ιράν στο υλικό αυτό.

Η στάση του Τραμπ και οι προειδοποιήσεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση σχετικά με κάποιο από τα παραπάνω σενάρια. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν τις πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές», ωστόσο πηγές αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να κλιμακώσει την ένταση εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη δεν αποδώσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τραμπ ενδέχεται να υλοποιήσει την απειλή του για βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων στο Ιράν, κάτι που η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει με μαζικά αντίποινα σε ολόκληρο τον Κόλπο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να χτυπήσει «πιο σκληρά από ποτέ» αν δεν υπάρξει συμφωνία. Όπως τόνισε, «ο Πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να σπείρει όλεθρο», προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα βία θα οφείλεται στην άρνηση του ιρανικού καθεστώτος να συναινέσει σε συμφωνία.

Περισσότερες αμερικανικές ενισχύσεις, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες στρατιώτες, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες. Μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών αναμένεται εντός της εβδομάδας, ενώ άλλη μία βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη.

Το διοικητικό επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έλαβε εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, συνοδευόμενο από ταξιαρχία πεζικού αποτελούμενη από αρκετές χιλιάδες στρατιώτες.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Από την πλευρά του, το Ιράν αντιμετωπίζει με δυσπιστία τις πιέσεις του Τραμπ για διαπραγματεύσεις, θεωρώντας τις ως πιθανό πρόσχημα για αιφνιδιαστικές επιθέσεις. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, έγραψε στο X ότι οι ιρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας χώρας στην περιοχή, προετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ενός από τα νησιά του Ιράν».

Επίσης, ο Γκαλιμπάφ φέρεται να αναφερόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη διεκδίκησή τους στο Αμπού Μούσα, προειδοποιώντας ότι «όλες οι εχθρικές κινήσεις βρίσκονται υπό επιτήρηση» και πως κάθε δράση θα προκαλέσει «αδιάκοπες επιθέσεις σε ζωτικές υποδομές της περιφερειακής χώρας».

Διπλωματικές προσπάθειες

Πηγή που συμμετέχει στις προσπάθειες για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανέφερε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία εξακολουθούν να επιδιώκουν μια συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να αποκλείει συνολικά τις συνομιλίες.

«Η δυσπιστία είναι το πρόβλημα. Οι διοικητές του IRGC είναι πολύ επιφυλακτικοί», ανέφερε η πηγή, και πρόσθεσε ότι: «οι μεσολαβητές δεν έχουν παραιτηθεί».