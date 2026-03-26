Ο Τζέιμς Σταυρίδης, πρώην διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ και στρατιωτικός αναλυτής, εξέφρασε έντονη ανησυχία για ένα πιθανό σενάριο στρατιωτικής επιχείρησης στο νησί Χαργκ, δηλώνοντας: «Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για ένα τέτοιο σενάριο. Οι Ιρανοί είναι έξυπνοι και αδίστακτοι και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να προκαλέσουν τις μέγιστες απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις, τόσο στη θάλασσα όσο και ειδικά μετά την είσοδο των χερσαίων δυνάμεων στο έδαφός τους».

Το νησί Χάργκ έχει περίπου το ένα τρίτο του μεγέθους του Μανχάταν και βρίσκεται στο βορειότερο τμήμα του Περσικού Κόλπου, κοντά σε κρίσιμες ιρανικές εγκαταστάσεις πετρελαίου. Η στρατηγική του θέση το καθιστά σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την Τεχεράνη και τις περιφερειακές ισορροπίες.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, σε περίπτωση που η επιχείρηση προχωρήσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειαστούν μεγάλη επιθετική δύναμη για να επιτύχουν τους στόχους τους. Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί ήδη συνεχή εναέρια επιτήρηση πάνω από το νησί, εντοπίζοντας περιβαλλοντικές αλλαγές και πιθανά σημάδια παγίδευσης.

Παρά τα μέτρα αυτά, η εγγύτητα του Χαργκ με το ιρανικό έδαφος σημαίνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα παραμείνουν εκτεθειμένες σε επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξακολουθεί να εξετάζει εάν μια τέτοια χερσαία επιχείρηση είναι δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται.

Την ίδια στιγμή, ορισμένα κράτη του Κόλπου φέρονται να έχουν προτρέψει κατ’ ιδίαν την Ουάσιγκτον να αποφύγει την κλιμάκωση του πολέμου και την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων. Ένας περιφερειακός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η κατοχή της νήσου Χάργκ θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές απώλειες, ιρανικά αντίποινα κατά των υποδομών των χωρών της περιοχής και το μόνο που θα μπορούσε να φέρει μία τέτοια επιχείρηση θα ήταν η παράταση της σύγκρουσης.