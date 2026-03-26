Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των χωρών του ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τες ότι «δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα» για να βοηθήσουν στο Ιράν. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα «παρανοϊκό κράτος», υποστηρίζοντας ότι έχει πλέον «σε μεγάλο βαθμό καταστραφεί στρατιωτικά». Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τίποτα από το ΝΑΤΟ, όμως δεν θα ξεχάσουν ποτέ αυτή την κρίσιμη καμπή στον χρόνο», πρόσθεσε ο Τραμπ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση των συμμάχων απέναντι στην Ουάσιγκτον.

Τραμπ: Οι Ιρανοί διαπραγματευτές καλά θα κάνουν να σοβαρευτούν, πριν να είναι αργά

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει: «Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ διαφορετικοί και ‘παράξενοι’. Μας ικετεύουν να κάνουμε μια συμφωνία, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν αφού έχουν συντριβεί στρατιωτικά, χωρίς καμία πιθανότητα ανάκαμψης, κι όμως δημόσια δηλώνουν ότι απλώς ‘εξετάζουν την πρότασή μας’. ΛΑΘΟΣ!!! Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, πριν να είναι πολύ αργά, γιατί όταν συμβεί αυτό, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ και τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου όμορφα!» .