Σε κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης έχουν τεθεί οι Φιλιππίνες, λόγω της ραγδαίας αύξησης στις τιμές των καυσίμων που προκαλούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η κρίση επηρεάζει ήδη σημαντικά τις οικονομίες της Ασία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή.

Επίσης, η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην ενέργεια και έχει θέσει σε εφαρμογή πανεθνική εκστρατεία εξοικονόμησης, καλώντας πολίτες και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, οι αρχές της Ταϊλάνδη προτρέπουν τους εργαζομένους να αποφεύγουν τα κοστούμια στα γραφεία και να μειώσουν τη χρήση του κλιματιστικού, στο πλαίσιο περιορισμού της ενεργειακής ζήτησης.

Τέλος, όπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του CNN Kristi Lu Stout, οι ασιατικές χώρες βιώνουν ήδη τις συνέπειες ενός πολέμου που εκτυλίσσεται χιλιάδες μίλια μακριά, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Με πληροφορίεες από CNN