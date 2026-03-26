Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, για τον οποίο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε πως η χώρα του θα συνεχίσει να μάχεται έως ότου σπάσει τον «κύκλο πόλεμος-εκεχειρία-πόλεμος».

Σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, απευθυνόμενος στο «ηρωικό έθνος του Ιράν», ο Γκαλιμπάφ υπογράμμισε ότι η κινητοποίηση και οι θυσίες των ενόπλων δυνάμεων τις τελευταίες 25 ημέρες δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια «ιστορική νίκη».

«Κανείς δεν μπορεί να εκδίδει τελεσίγραφα στο Ιράν ή στον ιρανικό λαό», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, επισημαίνοντας την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης απέναντι σε κάθε εξωτερική πίεση.

Ο Γκαλιμπάφ πρόσθεσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις δεν πρόκειται να χάσουν την ευκαιρία που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο και θα συνεχίσουν να πιέζουν μέχρι την «πλήρη νίκη» και το τέλος του φαύλου κύκλου «πόλεμος-εκεχειρία-πόλεμος».

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Γκαλιμπάφ είχε «φωτογραφηθεί» ως το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούν οι Αμερικανοί για τον τερματισμό του πολέμου, γεγονός που ενίσχυσε τη διεθνή προσοχή γύρω από τον ρόλο του.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγή από το Πακιστάν που μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, το Ισραήλ αφαίρεσε τον Γκαλιμπάφ, όπως και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, από τη λίστα στόχων, έπειτα από αίτημα του Πακιστάν προς την Ουάσινγκτον να μην τους στοχοποιήσει.