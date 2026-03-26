Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση της Συμμαχίας για το 2025. Όπως δήλωσε, το ΝΑΤΟ αναγνωρίζει εδώ και καιρό την απειλή που συνιστά το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης για τους συμμάχους, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για τη μείωση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο κ. Ρούτε αναφέρθηκε στην εμβέλεια των ιρανικών πυραύλων, κάνοντας λόγο για την επίθεση στη βρετανο-αμερικανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία. Όπως σημείωσε, «το λογικό συμπέρασμα είναι ότι το Ιράν διαθέτει πλέον όλο και πιο επικίνδυνες δυνατότητες για τους συμμάχους», προσθέτοντας πως «το θετικό είναι ότι το ΝΑΤΟ στέκεται σταθερά στο πλευρό των συμμάχων».

Από την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Μαρκ Ρούτε τόνισε ότι η Συμμαχία είχε πάντα «σαφή θέση απέναντι στο Ιράν». Επεσήμανε ότι η κατοχή πυρηνικής ή πυραυλικής ικανότητας από την Τεχεράνη αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την Ευρώπη. «Το Ιράν αποτελεί πηγή χάους για την περιοχή και τον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια», είπε, υπογραμμίζοντας πως οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αποδυναμώσουν αυτή την ικανότητα.

Διαφορετικές απόψεις εντός της Συμμαχίας

Αναφορικά με τις διαφορετικές φωνές που εκφράζονται στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ο κ. Ρούτε αναγνώρισε ότι «δεν υπάρχει ομοφωνία στη Συμμαχία». Όπως είπε, «πάντα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, γιατί πρόκειται για μια συμμαχία δημοκρατιών», ωστόσο υπογράμμισε πως σε ό,τι αφορά τη μη αποδοχή της κατοχής πυρηνικής και πυραυλικής ικανότητας από το Ιράν, υπάρχει απόλυτη συμφωνία.

Σχέσεις Ιράν – Ρωσίας και η στάση του ΝΑΤΟ

Για τις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ρωσίας, ο Γενικός Γραμματέας διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για νέο φαινόμενο. «Γνωρίζουμε ότι το Ιράν, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα συνεργάζονται στενά», ανέφερε, προσθέτοντας πως το Ιράν αποτελεί έναν από τους βασικούς προμηθευτές εξοπλισμού που χρειάζεται η Μόσχα για να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Αντιδράσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Απαντώντας σε ερώτηση για την ενόχληση του Αμερικανού προέδρου σχετικά με την καθυστέρηση της ευρωπαϊκής ανταπόκρισης στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, ο κ. Ρούτε αναγνώρισε πως υπήρξε «κάποια απογοήτευση απέναντι στους Ευρωπαίους». Εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν εγκαίρως τους συμμάχους ώστε να αποφευχθεί διαρροή πληροφοριών, ενώ πλέον περισσότερες από 30 χώρες έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Αναχαίτιση πυραύλων και αμυντική ετοιμότητα

Ο Μαρκ Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία, τονίζοντας: «Θα κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ και η κατάρριψη αυτών των τριών πυραύλων αποτελεί σαφή απόδειξη αυτού».

Σε σχέση με τον αμυντικό εξοπλισμό, σημείωσε ότι «ο κόσμος μας αλλάζει συνεχώς και προσαρμοζόμαστε ώστε να παραμείνουμε προετοιμασμένοι». Η εικόνα των απειλών για το 2025, πρόσθεσε, δείχνει ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.

Αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ και τον διάλογο με τη Ρωσία

Σε ερωτήσεις για την κριτική που δέχθηκε το ΝΑΤΟ από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο κ. Ρούτε απάντησε διπλωματικά, επισημαίνοντας τη συμβολή του Ντόναλντ Τραμπ στην αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών-μελών και στις συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Δεν πιστεύω ότι με την παρούσα αμερικανική διοίκηση, το σύνολο του ΝΑΤΟ θα είχε φτάσει το 2% μέχρι το τέλος του 2025», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε τη σημασία να ανοίξει ξανά ο διάλογος με τη Ρωσία. «Θεωρώ πολύ σημαντικό ο νέος Αμερικανός πρόεδρος να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, γιατί τελικά μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να αναλάβουν αυτή την πρωτοβουλία», υπογράμμισε.