Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2026 σημείωσαν πτώση 1,2% από την αρχή του έτους (YTD), σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρά τη συνολική μείωση, η αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Το μερίδιο αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασε το 18,8% από την αρχή του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης της κατηγορίας. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν η πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των αγοραστών, ενώ τα plug-in υβριδικά ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους, αναδεικνύοντας τη σημασία μιας τεχνολογικά ουδέτερης προσέγγισης για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Συνολικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κατέλαβαν το 18,8% του μεριδίου αγοράς της ΕΕ το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026, έναντι 15,2% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθαν στο 38,7% της αγοράς, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση των καταναλωτών. Αντίθετα, το συνδυασμένο μερίδιο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων υποχώρησε στο 30,6%, από 38,7% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ανάμικτες επιδόσεις στις μεγάλες αγορές

Από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2026, ταξινομήθηκαν 312.369 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, αντιπροσωπεύοντας το 18,8% της αγοράς της ΕΕ. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές —Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο και Ολλανδία— που συγκεντρώνουν το 61% των πωλήσεων, εμφάνισαν διαφοροποιημένες τάσεις: η Γαλλία κατέγραψε άνοδο 38,5%, η Γερμανία 26,3%, ενώ το Βέλγιο και η Ολλανδία σημείωσαν πτώση 11% και 34,9% αντίστοιχα.

Οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 643.898 μονάδες, ενισχυμένες από την ισχυρή επίδοση της Ιταλίας (+29,5%) και της Ισπανίας (+13,4%), ενώ η Γερμανία παρέμεινε σταθερή (+1,1%). Η Γαλλία κατέγραψε μείωση 3,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά κατέλαβαν το 38,7% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Άνοδος στα plug-in, πτώση στα συμβατικά καύσιμα

Τα plug-in υβριδικά συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τις 162.751 ταξινομήσεις το πρώτο δίμηνο του 2026. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στις αγορές της Ιταλίας (+116,1%), της Ισπανίας (+71,5%) και της Γερμανίας (+23,8%). Ως αποτέλεσμα, το μερίδιό τους ανήλθε στο 9,8% των συνολικών ταξινομήσεων, έναντι 7,4% πέρσι.

Αντίθετα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 23,3% τον Φεβρουάριο, με όλες τις μεγάλες αγορές να καταγράφουν πτώση. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση (-48,5%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (-22,8%), την Ισπανία (-20,8%) και την Ιταλία (-18,6%).

Συνολικά, με 374.774 νέες ταξινομήσεις το δίμηνο, το μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων οχημάτων περιορίστηκε στο 22,5%, από 29% ένα χρόνο πριν. Παράλληλα, η αγορά πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισε την πτωτική της πορεία, με μείωση 17,7% και μερίδιο μόλις 8,1% στις συνολικές ταξινομήσεις της περιόδου.