Απομακρύνθηκε η ιταλική οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που εντοπίστηκε στην Πεύκη σήμερα το πρωί, έπειτα από τον εντοπισμό της χθες το απόγευμα σε υπό ανέγερση οικοδομή από παιδιά που έπαιζαν στο σημείο.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις οκτώ το πρωί της Πέμπτης, η ειδική επιχείρηση του Στρατού στην Πεύκη για την απομάκρυνση της οβίδας που είχε θέσει σε συναγερμό την περιοχή από χθες το απόγευμα.

​Εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) έφτασε στο σημείο επί της οδού Δημοκρατίας, όπου αρχικά διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο για να διαπιστωθεί αν η οβίδα ήταν ενεργή. Στη συνέχεια το πολεμικό υλικό ασφαλίστηκε και μεταφέρθηκε σε ειδικό όχημα του Στρατού, προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλές σημείο. Η κυκλοφορία στην περιοχή αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά, καθώς η αστυνομία αίρει τους αποκλεισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, όταν μια παρέα γονέων με τα παιδιά τους είδε την εορταστική τους έξοδο για την εθνική επέτειο να μετατρέπεται σε σκηνικό τρόμου. Παιδιά ηλικίας 11 και 12 ετών εντόπισαν την οβίδα σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο της περιοχής. Μάλιστα, τα παιδιά την μετακίνησαν για να την δείξουν στους γονείς τους, προκαλώντας φόβο και ανησυχία σε όλους.

Όταν τα παιδιά ενημέρωσαν τους γονείς τους ότι είχαν βρει «κάτι περίεργο», ο πατέρας ενός εκ των ανηλίκων βγήκε από το κατάστημα όπου βρισκόταν και, προς μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για οβίδα. Ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά.

«Γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πρέπει να ανάψουμε ένα κερί», δήλωσε ο πατέρας του αγοριού, ο οποίος για αρκετή ώρα κρατούσε την οβίδα στα χέρια του. Όπως είπε, ένιωσε έντονη ανησυχία όταν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ πρόσθεσε ότι το παιδί του παραμένει ιδιαίτερα ταραγμένο από το γεγονός ότι έπαιζε με ένα τόσο επικίνδυνο αντικείμενο.