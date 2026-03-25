Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πεύκη, όταν εντοπίστηκε μια οβίδα, πιθανότατα από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σε αναγειρόμενη οικοδομή επί της οδού Δημοκρατίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., καθώς το εύρημα θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη, ενώ σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Orange Press Agency, την οβίδα εντόπισαν παιδιά την ώρα που έπαιζαν σε παρακείμενο οικόπεδο.

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, επειδή οι γονείς αρχικά δεν τα πίστεψαν, τα παιδιά φέρεται να μετέφεραν την οβίδα στα χέρια για να την επιδείξουν, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο ατυχήματος. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στη γειτονιά και κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Η αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Δημοκρατίας από το ύψος της Σαλαμίνος, ενώ απαγορεύτηκε στους κατοίκους να πλησιάσουν ή να μετακινήσουν τα οχήματά τους κοντά στο σημείο. Η απομάκρυνση της οβίδας αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί από εξειδικευμένο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς (ΤΕΝΞ) του Στρατού.

Ανακούφιση αλλά και φόβος στη γειτονιά

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε στο Orange Press Agency τις στιγμές αγωνίας που έζησαν οι γονείς και οι γείτονες: «Γύρω στις πέντε η ώρα βρήκανε κάποια παιδιά μια οβίδα εκατό μέτρα πιο κάτω. Την φέρανε εδώ πέρα και την, την ακουμπήσανε εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Παίζανε τα παιδιά σε ένα χωράφι νομίζω ήτανε και απλά την, επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν τα παιδιά, την έφεραν εδώ πέρα που ήταν και οι γονείς και αυτό. Ήτανε χωμένη μέσα στο έδαφος και αυτό. Τη βρήκαν τα παιδιά όπως παίζανε. Νομίζω πρέπει να υπήρχε ανησυχία ειδικά από τους γονείς. Γιατί και οι γονείς μετά λέγανε πάμε να ανάψουμε κεριά στην εκκλησία και τα λοιπά. Ε, εντάξει, τρόμαξα. Από εκεί περνάω κάθε μέρα».