Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (3/3) στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, όταν κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών εντοπίστηκαν μια οβίδα και ένα κράνος σε οικόπεδο μέσα στον αστικό ιστό, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Το πολεμικό αντικείμενο εντοπίστηκε περίπου στις 12:30 από συνεργείο που εκτελούσε εργασίες ανέγερσης οικοδομής στο σημείο, το οποίο αμέσως ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Άμεση κινητοποίηση και αποκλεισμός της περιοχής

Μετά τον εντοπισμό της οβίδας, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Η περιοχή αποκλείστηκε για προληπτικούς λόγους, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Παράλληλα, στο σημείο παρέμεινε σε επιφυλακή ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ενημερώθηκε και η 34η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία για τη διαχείριση του περιστατικού.

Παρέμβαση στρατιωτικού κλιμακίου

Ειδικό κλιμάκιο του Στρατού Ξηράς κλήθηκε να αναλάβει την επιχείρηση εξουδετέρωσης. Οι πυροτεχνουργοί σχεδίαζαν είτε την ασφαλή απομάκρυνση της οβίδας είτε, εφόσον κρινόταν απαραίτητο, την επί τόπου εξουδετέρωσή της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον περιβάλλοντα χώρο για τυχόν ύπαρξη επιπλέον πολεμικού υλικού.

Ασφαλής εξουδετέρωση

Λίγο πριν από τις 17:00, η οβίδα εξουδετερώθηκε με ασφαλή τρόπο και παραδόθηκε στο Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς του στρατού, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την επιχείρηση στη Νέα Καλλικράτεια.