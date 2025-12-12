Ένα οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής κατά τη διάρκεια υποβρύχιων εργασιών έρευνας στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πρόκειται για οβίδα μήκους περίπου 30 εκατοστών, η οποία ανελκύστηκε και τοποθετήθηκε με ασφάλεια στο κρηπίδωμα 11 του λιμένα, όπου φυλάσσεται υπό επιτήρηση.

Η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης προχώρησε στον αποκλεισμό της περιοχής, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού Ξηράς για την περαιτέρω διαχείριση του ευρήματος.