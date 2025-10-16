Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τον εντοπισμό οβίδας που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η οβίδα βρέθηκε γύρω στις 15:05 το μεσημέρι της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά, στην περιοχή της Θέρμης. Τον εντοπισμό της έκαναν υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί προληπτικά από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.